Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары оказал поддержку экологической акции "МусораНет".

Общественное объединение волонтеров "ЭкоШок" совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары и инициативной группой родителей и детей семейной школы "Живинка" очистили берег вокруг озера Паршино на Мехзаводе.

Озеро Паршино - любимое место отдыха для жителей Мехзавода. К сожалению, не все граждане относятся ответственно к сбережению природы и оставляют мусор там, где отдыхали.

Напомним, что за мусор, оставленный в общественных местах, предусмотрена административная ответственность. Волонтеры собрали несколько десятков мешков мусора, который после был вывезен Департаментом городского хозяйства и экологии Самары.

Фото: администрация Самары