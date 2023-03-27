Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству

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Во внутригородских районах Самары проверяют готовность районных служб благоустройства, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН к месячнику по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика территорий



В рамках подготовки к традиционному месячнику во внутригородских районах проводятся организационные штабы и смотр специализированной техники и инвентаря. При оценке учитывается наличие лопат, грабель, мётл, мешков, перчаток, исправность техники, а также доступность мест, где хранится инвентарь для жителей.



Отметим, что управляющие организации, не дожидаясь официального старта месячника по благоустройству, уже приступили к ворошению оставшихся снежных накоплений, подметанию территорий и уборке мусора.



Напомним, в этом году в Самаре состоится 4 средника - 5, 12, 19 и 26 апреля, субботники пройдут 8, 15, 22, 29 апреля.



Участие жителей приветствуется в наведении порядка на территориях. Для получения необходимого инвентаря желающие могут обратиться в управляющую организацию, обслуживающую дом.