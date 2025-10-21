Власти Самарской области оставили в программе капремонта дома с износом выше 70%

136

В Самарской области не планируют исключать из программы капитального ремонта дома, износ которых превышает 70%. Поправки в региональный закон о капремонте обсудили 21 октября на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Проект закона был внесён правительством региона. По словам министра ЖКХ Виталия Брижаня, решение связано с действующим законодательством, которое позволяет регионам самостоятельно контролировать состояние многоквартирных домов и определять необходимость их ремонта, пишет Самара-МК.