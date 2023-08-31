Владимир Василенко: «До конца первой декады сентября подрядчики должны справиться с ремонтом и модернизацией всех 18 теплосетевых объектов из основного перечня»

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По поручению Владимира Василенко с учетом предстоящего старта нового учебного года восстановлением благоустройства после вскрытий занимаются, прежде всего, на участках, прилегающих к зданиям образовательной сферы или проходящих через территорию таких учреждений.

«Работы ведутся планово. При этом в первоочередном порядке нужно обеспечить завершение работ по благоустройству возле школ и детских садов, чтобы исключить неудобства при подходе и подъезде к таким зданиям. В этой части осталось в полном объеме справиться с поставленной задачей на двух объектах – в переулке Карякина и Брусчатом переулке, где сегодня завершится восстановление благоустройства, – рассказал Первый вице-мэр. – В целом из 18 основных объектов, где изначально в этом году были запланированы перекладки теплотрасс, на 15 участках все монтажные схемы собраны. Процесс продолжается только на трех участках – на улице Губанова, улице Каховской, а также в районе перекрестка улицы 9 Мая и переулка Карякина монтажные схемы будут готовы до 5 сентября».

Новые трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, они с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Аналогичные технологии используются во многих странах мира, где существует централизованная система теплоснабжения. Автоматизированная СОДК даже при минимальной утечке способна определить место повреждения трубопровода. Точность диагностики до 1-2 метров, что позволяет в кратчайший срок направить в ту или иную локацию ремонтную бригаду и предотвратить возникновение аварийной ситуации.

На сегодняшнем совещании были озвучены и замечания в адрес некоторых подрядчиков. В основном это касается доставки материалов на объекты и увязанных с этим сроков завершения работ по ремонту и техническому оснащению теплотрасс в ряде локаций. Все вопросы урегулированы, даты согласованы во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией.

На Волжском проспекте работы входят в завершающую стадию. На сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 90%.

Исполнители нацелены на то, чтобы уже 8 сентября в полном объеме закончить работы на Волжском проспекте, в том числе привести в порядок проезжую часть и обеспечить проезд автотранспорта в обычном режиме.

Фото: администрация Самары