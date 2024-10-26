В Зубчаниновке в Самаре отремонтировали Аэропортовское шоссе

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В Кировском районе Самары обновили большую трассу. Речь идет об Аэропортовском шоссе, пишет 63.ру.

Разумеется, такая новость не могла не вызвать радость у самарских автомобилистов. Вот как выразила свои эмоции одна из подписчиков Telegram-канала.

— Первый раз ехала и слёзы радости вытирала, — написала жительница города.

Только в августе 2024 года самарцы жаловались нам на состояние дорог и тротуаров в Зубчаниновке. По словам граждан, улица Невского вся в ямах, а весной и осенью они оказываются заполнены водой.

Еще одной «убитой» дорогой в этой части города называют Зубчаниновское шоссе. Одной из проблем — затопление дороги. Весной там тоже меняли асфальтовое покрытие.

Фото: скрин видео «ЕЩЁ Самара» / T.me