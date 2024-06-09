В завершение рабочей поездки Вячеслав Федорищев оценил состояние новокуйбышевской автостанции

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В завершение рабочей поездки врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев оценил состояние новокуйбышевской автостанции.



В марте прошлого года здание было возвращено в муниципальную собственность. Новая задача - капитальный ремонт. Необходимо:



восстановить прилегающую территорию;

обновить фасад, кровлю, входную группу;

установить новые инженерные сети;

провести внешнюю и внутреннюю отделку;

оборудовать комфортный зал ожидания.



- Будем восстанавливать муниципальные маршруты. И самое главное - вокзал отремонтируем. Не часть, как предполагалось, а полностью. Мы с и.о. главы Новокуйбышевска Владимиром Никерясовым приняли такое решение. Должна быть столовая, которая там всегда была, билетная касса. Если я пообещал, я точно сделаю. Мы сделаем - как команда, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: скриншот видео СОВА