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В завершение рабочей поездки Вячеслав Федорищев оценил состояние новокуйбышевской автостанции

9 июня 2024 18:06
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Новая задача - капитальный ремонт.

В завершение рабочей поездки врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев оценил состояние новокуйбышевской автостанции.

В марте прошлого года здание было возвращено в муниципальную собственность. Новая задача - капитальный ремонт. Необходимо:

восстановить прилегающую территорию;
обновить фасад, кровлю, входную группу;
установить новые инженерные сети;
провести внешнюю и внутреннюю отделку;
оборудовать комфортный зал ожидания.

- Будем восстанавливать муниципальные маршруты. И самое главное - вокзал отремонтируем. Не часть, как предполагалось, а полностью. Мы с и.о. главы Новокуйбышевска Владимиром Никерясовым приняли такое решение. Должна быть столовая, которая там всегда была, билетная касса. Если я пообещал, я точно сделаю. Мы сделаем - как команда, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

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