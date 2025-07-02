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В Волжском районе на средства госпрограммы приводят в порядок детские игровые площадки

2 июля 2025 16:40
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В селах Курумоч и Воскресенка построены детские площадки, а в Черноречье заасфальтированы подъездные пути и создана парковка рядом с сельским храмом.

С опережением графика в этом году Волжский район реализует проекты благоустройства на средства государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». В селах Курумоч и Воскресенка построены детские площадки, а в Черноречье заасфальтированы подъездные пути и создана парковка рядом с сельским храмом.

«В программе КРСТ мы участвуем с 2021 года. За это время возвели три благоустроенные детские игровые площадки и одну универсальную спортивную на набережной реки Курумка. Общая стоимость работ составляет 10 миллионов рублей. Намерены продолжать преобразования с помощью этой программы в 2026 году. Уже сформировалась инициативная группа активных курумчан, которые предложили идею благоустройства пришкольного спортивного двора, и мы даже успели подготовить площадку под будущие работы», – сообщил глава Курумоча Игорь Елизаров.

По словам Евгении Буркиной, мамы троих детей из сельского поселения Курумоч, современный комплекс понравился всем родителям, особенно специальное покрытие, которое предохраняет детей от травм. Оно лучше и безопаснее песчаного. Теперь главное, считает курумчанка, чтобы летом вокруг регулярно скашивали траву, а зимой убирали снег.

Скоро состоится торжественное открытие еще одной площадки – на улице Ленина, 29. Жители этого 56-квартирного дома давно просили для своих детей современную и надежную территорию для активностей.

«Прежняя площадка давно пришла в негодность. Теперь все изменилось к лучшему», – поделилась участница инициативной группы Нина Дмитриенко.

Благодаря госпрограмме перемены происходят и в селе Воскресенка. В поселке Зелененький по программе КРСТ также возведена игровая площадка, соответствующая всем современным требованиям.

Волжский район одним из первых в регионе завершил проекты КРСТ, предусмотренные для реализации в текущем году. 

Повышение качества жизни на селе за счет развития инфраструктуры, создания рабочих мест и цифровизации сельской местности осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, уже поданные в рамках госпрограммы, получат поддержку.

Также на недавнем совещании губернатор Вячеслав Федорищев поручил провести мониторинг состояния всех детских площадок региона. Правительство разработает целевую программу по обновлению детских площадок и определит источники финансирования: региональные, федеральные и, возможно, внебюджетные.

Вв 2025 году в Самарской области на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей. Средства направлены на создание комфортной инфраструктуры для жителей сельских районов.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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