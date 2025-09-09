В Тольятти завершен ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Тольятти завершен ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

9 сентября 2025 11:47
123
В Тольятти завершен ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

В Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» закончены ремонт 6-ти участков дорог местного значения протяженностью 9,6 км. Ремонт проведен в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах города на улицах:

  1. Ларина (от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская);

  2. Заставной (от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта по адресу: проспект Московский, 1);

  3. Ворошилова (от ул. Офицерская до ул. Свердлова);

  4. Дзержинского (от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина);

  5. Коммунистической (от ул. Есенина до ул. Ярославская);

  6. 40 лет Победы (от с/о 93-95 до КТР по маршруту ул. Ворошилова — Ленинский проспект — ул. Маршала Жукова).

В рамках ремонта выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, укладке нового асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки. Самым протяженным объектом нацпроекта 2025 года стала улица Ларина в Центральном районе. Ее отремонтировали на всем протяжении - 2,92 км. 

В настоящее время специалистами администрации Тольятти ведется итоговый комиссионный объезд дорог, выполняется приемка работ для ввода отремонтированных объектов в эксплуатацию. Участие в комиссионных осмотрах принимают представители компании-подрядчика, Центра организации дорожного движения, ГАИ и общероссийского общественного движения «Народный фронт».

Специалисты уже провели осмотр улиц Заставной и Дзержинского. Протяженность ремонта улицы Заставной составила 1,4 км. «Работы по фрезерованию и устройству нового дорожного полотна проведены на площади 52,7 тысяч квадратных километров, установлено почти 8 км бордюрного камня, заменены остановочные павильоны. Все контрактные обязательства выполнены. Автодорога состоит из десяти полос движения, работали без остановок движения транспорта, при этом не планировали дорожные работы в часы «пик», - говорит представитель подрядной организации Андрей Напалков

Площадь ремонта на улице Дзержинского составила 15 тысяч кв.м. Здесь помимо устройства дорожного полотна заменено более 2 км бортового камня, установлены новые остановочные павильоны, пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Всего в этом году в Тольятти приведут в нормативное состояние 25 км улично-дорожной сети города. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на эти цели из бюджета региона городу направлено более 1,5 млрд рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список