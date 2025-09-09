В Тольятти завершен ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

123

В Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» закончены ремонт 6-ти участков дорог местного значения протяженностью 9,6 км. Ремонт проведен в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах города на улицах:

Ларина (от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская); Заставной (от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта по адресу: проспект Московский, 1); Ворошилова (от ул. Офицерская до ул. Свердлова); Дзержинского (от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина); Коммунистической (от ул. Есенина до ул. Ярославская); 40 лет Победы (от с/о 93-95 до КТР по маршруту ул. Ворошилова — Ленинский проспект — ул. Маршала Жукова).

В рамках ремонта выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, укладке нового асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки. Самым протяженным объектом нацпроекта 2025 года стала улица Ларина в Центральном районе. Ее отремонтировали на всем протяжении - 2,92 км.

В настоящее время специалистами администрации Тольятти ведется итоговый комиссионный объезд дорог, выполняется приемка работ для ввода отремонтированных объектов в эксплуатацию. Участие в комиссионных осмотрах принимают представители компании-подрядчика, Центра организации дорожного движения, ГАИ и общероссийского общественного движения «Народный фронт».

Специалисты уже провели осмотр улиц Заставной и Дзержинского. Протяженность ремонта улицы Заставной составила 1,4 км. «Работы по фрезерованию и устройству нового дорожного полотна проведены на площади 52,7 тысяч квадратных километров, установлено почти 8 км бордюрного камня, заменены остановочные павильоны. Все контрактные обязательства выполнены. Автодорога состоит из десяти полос движения, работали без остановок движения транспорта, при этом не планировали дорожные работы в часы «пик», - говорит представитель подрядной организации Андрей Напалков

Площадь ремонта на улице Дзержинского составила 15 тысяч кв.м. Здесь помимо устройства дорожного полотна заменено более 2 км бортового камня, установлены новые остановочные павильоны, пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Всего в этом году в Тольятти приведут в нормативное состояние 25 км улично-дорожной сети города. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на эти цели из бюджета региона городу направлено более 1,5 млрд рублей.