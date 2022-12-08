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В Тольятти завершается первый этап реконструкции набережной, которая стала настоящим украшением города. Для отдыха и досуга жителей сделали детский игровой городок с «Ладьей» и спортивные площадки с видом на Волгу, но это – лишь малая часть изменений. Каждый здесь точно найдёт занятие по душе! Ещё одной «фишкой» пространства стал 700-метровый сухой фонтан – самый большой в стране. На этом благоустройство не закончится и в следующем году работы продолжат на второй очереди.



Жители города ждали этого события десятки лет, но приступить к работам раньше было нельзя. Региональное руководство прошлых лет допустило незаконную передачу земель в частную собственность. Ситуация изменилась только с приходом в регион Дмитрия Азарова, который поручил начать судебные разбирательства, в результате чего земли вернули городу. Именно Губернатор добился федеральной поддержки, и реализация проекта стала возможной. «Раньше был пустырь, а сейчас восхищены, как здесь стало красиво. Ждем не дождёмся, когда придем сюда всей семьей», – рассказала местная жительница.



Если раньше набережная была только в Самаре, то за последние несколько лет сделали их в Октябрьске, Жигулевске и Сызрани, где сейчас идёт строительство второй очереди. «Для себя поставил цель: в каждом городе региона, который стоит на Волге, набережную создать», – отметил Дмитрий Азаров и своё слово сдержал.

Фото: скриншот видео