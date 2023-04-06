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В теплицах МП «Спецремстройзеленхоз» готовят цветочную рассаду для озеленения Самары

6 апреля 2023 18:16
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В 2023 году общая площадь цветников составит более 38 000 кв. м.

Чтобы этой весной региональная столица предстала во всем цвете, продолжается реализация муниципальной программы «Цветущий город». Основной целью является цветочное и ландшафтное оформление городской среды. В частности, ежегодно организуются работы по устройству цветников на клумбах, в конструкциях для вертикального и мобильного озеленения. В ходе месячника по благоустройству и озеленению подготовка к цветочному декорированию усилена.

В 2023 году общая площадь цветников составит более 38 000 кв. м.

В теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» подготовительные работы идут непрерывно.

Планируется, что в этом году вертикальные конструкции будут наполняться цветами к Первомаю. Например, вертикальное озеленение предусмотрено возле памятника штурмовику Ил-2 и в других памятных местах. Также клумбы в районе знаковых локаций начнут декорировать в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В числе первоочередных работ намечено оформление плоскостных и вертикальных конструкций на гостевых и туристических маршрутах и далее – по всему городу.

С середины по конец мая на самарской набережной предстанут во всей красе пальмы, которые в настоящее время радуют своим цветением персонал теплиц.

Специалисты отмечают, что подготовка начинается задолго до месячника по благоустройству и озеленению – сеянием занимаются с декабря. Учитывая размер семян, используют земляную смесь, которую присыпают снегом. Таким образом, семена отчетливо видны, проще наблюдать за всходами, к тому же ничего не замерзает, ведь посевы накрывают стеклянным колпаком. Под ним снег подтаивает и отдает почве влагу. Полив тоже осуществляется, только из пульверизатора. Лейка для такой ювелирной работы не годится. Далее следует пикировка, растения размещают в ящиках (по 100 штук в каждом), затем их перемещают в горшки. После высадки в открытый грунт уход продолжается планомерно. Обязательны полив порядка 3 раз в неделю, рыхление, прополка. Кроме того, отцветшие растения убирают из клумб, подсаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего теплого сезона выглядел эстетично. Бывает, что декор клумбы меняют полностью, высаживая совершенно другие сорта и виды растений.

Хорошо прижиться на новом месте и моментально создать впечатление позволяет способ высадки. Растения переносятся в открытый грунт с «родным» земляным комом, уже с цветоносами.

Многолетники, например, лаванда, «сидят» в грунте с осени.

Всего для украшения Самары только однолетних растений готовят порядка 1 миллиона 600 тысяч штук.

Конструкций для мобильного вертикального озеленения будет более 1 300.

Планируется приобретение и установка дополнительных конструкций, в том числе в рамках подготовки к юбилею Грушинского фестиваля

Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о нанесении символики Грушинского фестиваля на уже имеющиеся ландшафтные скульптуры (шары и др.). Этот вопрос предварительно будет согласовываться с оргкомитетом фестиваля. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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