В текущем году запланирован капитальный ремонт региональной трассы «Урал» - Жигули - Пионерлагерь протяженностью 11,77 км

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ремонт организован непрерывно, в две смены (дневную и ночную).
Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре ведется круглосуточно
Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Участие в конкурсе приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы.
Подведены итоги городского конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
АО «ФПК» предлагает пассажирам специальное постное меню в поездах дальнего следования на протяжении всего Великого Поста, с 18 марта по 4 мая включительно.
Пассажиры КбшЖД смогут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования
Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего.
«Добрые новости»: пройдет онлайн-лекторий на тему «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего»
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку нацпроекта «Производительность труда».
Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С.
20 марта в Самарской области без осадков, до +5°С
460 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 74 компетенциям, востребованным на территории региона, на 21 площадке образовательных организаций.
Стартует региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству
Станислава Фёдорова называли признанным рисовальщиком и мастером филигранных графических листов.
В СОУНБ откроется выставка работ заслуженного художника России Станислава Фёдорова
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.98
0.11
EUR 100.24
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В текущем году запланирован капитальный ремонт региональной трассы «Урал» - Жигули - Пионерлагерь протяженностью 11,77 км

19 марта 2024 10:59
255
В текущем году запланирован капитальный ремонт региональной трассы «Урал» - Жигули - Пионерлагерь протяженностью 11,77 км

Ежегодно в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина проводятся масштабные работы по обновлению популярных туристических маршрутов.  В 2024 году в Самарской области дорожные работы начнутся на 11 участках дорог, ведущих к туристическим объектам. Общая протяженность участков ремонта составит 152 км.

Так, в текущем году запланирован капитальный ремонт региональной трассы «Урал» - Жигули - Пионерлагерь протяженностью 11,77 км, расположенной в Ставропольском районе. Дорога связывает поселок Жигули с федеральной автомобильной дорогой М-5 «Урал» и является единственным маршрутом движения к значимым туристическим объектам Самарской области – Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию «Молодецкий курган», в состав которого входит детский оздоровительный центр «Жигулевский Артек», и другим привлекательным для туристов местам.

В ходе капитального ремонта планируется обновить дорожное полотно, оснастить дорогу современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. На территории села Жигули, а также по пути следования автомобильной дороги до ДОЦ «Жигулевский Артек» планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения. В результате этих работ на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность. Завершение работ по капремонту дороги предусмотрено в 2025 году.

Также в 2024 году начнется ремонт участков региональных трасс, входящих маршрут движения гостей к месту проведения этноисторического фестиваля  «Русь. Эпоха объединения», который проходит в окрестностях села Старый Буян Красноярского района.

Центральное событие фестиваля – театрализованное представление, посвященное историческим событиям периода битвы Тимура и Тохтамыша. Также в период его проведения проводятся мастер-классы и показательные поединки по русскому рукопашному бою, джигитовке. С 2019 года фестиваль стал международным, в котором приняли участие делегации из Казахстана и Узбекистана.

В 2024 году запланировано проведение ремонта на двух участках дорог, ведущих к месту проведения фестиваля, – старого направления автомобильной дороги Ульяновск – Димитровград – Самара протяженностью 17,8 км и дороги «Ульяновск – Самара» - Новая Бинарадка протяженностью 10,3 км. Завершение работ на обоих объектах предусмотрено в 2025 году. 

«Наш фестиваль начинался с реконструкции битвы Тимура и Тохтамыша, а с 2017 года он проходит в международном формате. Ежегодно к нам приезжает несколько тысяч гостей с разных регионов страны и ближнего зарубежья, многие приезжают группами на больших автобусах. Поэтому состояние автомобильных маршрутов играет немаловажную роль в том, какой предстанет Самарская область перед гостями и насколько комфортно им будет добираться до места проведения. Два последних года фестиваль в очном формате не проводился из-за сложной эпидемиологической обстановки, но в этом году он пройдет в прежнем формате», - говорит организатор фестиваля, заместитель директора АНО КДР «У-РА» Влада Антонюк.

Туристические улицы обновят также в Самаре и Тольятти. Среди них улицу Куйбышева в Самаре протяженностью 1,1 км и Лесопарковое шоссе в Тольятти протяженностью 5,7 км.

Всего в 2024 году в Самарской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км, в том числе 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
211
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
251
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
432
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1264
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
694
Весь список