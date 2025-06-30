В Самарской области завершен ремонт трассы «Самара – Большая Черниговка» — Южный

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В Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной автодороги «Самара – Большая Черниговка» – Южный протяженностью 14,65 км. Дорожные работы стартовали в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и были продолжены в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Самара – Большая Черниговка» – Южный является единственным маршрутом движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра — села Большой Глушицы, где расположены основные социальные объекты, и города Самары. Также по дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.

В 2024 году подрядная организация выполнила работы по ремонту водопропускных труб, обустройству дополнительных съездов, укладке нижнего слоя дорожного покрытия. Также были отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую, проведено благоустройство пяти остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов. Для повышения безопасности дорожного движения установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и заменены дорожные знаки.

В 2025 году году подрядная организация произвела устройство верхнего слоя дорожного покрытия и укрепление обочин. Также установлено барьерное и пешеходное ограждения, нанесена разметка термопластиком.

Всего в текущем году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 230 км дорог регионального значения, а также местных дорог в Самаре и Тольятти.