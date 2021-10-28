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В Самарской области вводят в эксплуатацию дополнительные объекты дорожного нацпроекта

28 октября 2021 18:19
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В Самарской области вводят в эксплуатацию дополнительные объекты дорожного нацпроекта

Ремонт на автодороге «Курумоч - Новый Буян» на участке км 3+345- км 25+000, расположенной в муниципальных районах Волжский и Красноярский, Самарской области стартовал в конце июля текущего года. Начать дорожные работы стало возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. По условиям контракта, работы рассчитаны на 2 года и должны были завершиться к октябрю следующего года. 

«Государственный контракт был заключен в июле 2021 года, контрактом были прописаны сроки выполнения до сентября 2022 года, но выделение дополнительного финансирования позволило ввести все 22 километра уже в текущем году», - рассказала Оксана Волохова, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

На проверку выполненных ускоренными темпами дорог выехала рабочая комиссия в составе из представителей ГИБДД, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, эксплуатирующей организации и подрядчиков.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сотрудники Госавтоинспекции проверили соответствие заранее утвержденной схеме выполнение инженерных мероприятий.

«В ходе проведения данной комиссии проверяем качество не только укладки нового покрытия. Больше всего обращаем внимание на установку технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения: дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки, установку удерживающих дорожных устройств и направляющих дорожных устройств. У нас по ГОСТу предусмотрено на каждый недостаток свои сроки устранения. Максимальный – 30 суток, в среднем 10 суток», - пояснил Александр Дугаев, старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, согласно проекту, подрядчик выполнил ремонт дорожной одежды, на протяжении 22 километров, укладку верхнего слоя покрытия из асфальтобетона в соответствии с новым ГОСТом, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, устройство прикромочных лотков, установку дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков, нанесение разметки термопластиком.

После ремонта, дорога перейдет на содержание эксплуатирующей организации, представители которой тщательно осматривают весь объект.

«Сейчас вот смотришь - совсем другое дело, красивая проезжая часть, качественная, откосы хорошие, обочины, знаки. Так что, это ко многому обязывает, содержать будем в надлежащем виде» - поделился Александр Тетерин, дорожный мастер Красноярского ДЭУ ГКП «АСАДО».

План дорожных работ 2021 года в Самарской области перевыполнили - сначала были намечены 305 километров, а обновлены в результате 400. Таких темпов качественного обновления транспортных артерий в новейшей истории региона еще не было. 

Подводя итоги дорожного сезона этого года Глава региона Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость соблюдения качества выполняемых работ и жесткого контроля за своевременным выполнением подрядчиками гарантийных обязательств.

Обновление транспортной инфраструктуры – часть стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе Губернатора при участии жителей области. Дополнительное финансирование обеспечивается системной работой на федеральном уровне и успешным досрочным выполнением поставленных задач.

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