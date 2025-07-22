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В Самарской области в 2025 году отремонтируют 160 км дорог ведущих к сельским населенным пунктам

22 июля 2025 13:09
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В Самарской области в 2025 году отремонтируют 160 км дорог ведущих к сельским населенным пунктам

К концу 2025 года в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут к нормативу 15 участков автодорог, ведущих к 25 сельским населенным пунктам. Общая протяженность ремонта составит 160 км. Дорожные работы ведутся в 14 районах региона.

Так, в Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной трассы «Самара — Большая Черниговка» — Южный протяженностью 14,65 км и двух мостов, входящих в состав участка.

Эта дорога — единственный маршрут движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении города Самары и административного центра — села Большой Глушицы, где расположены основные социальные объекты. По дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.

В Кошкинском районе до конца июля будет обеспечен ввод в эксплуатацию 28,7 км трассы «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки» – Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района. Дорога является одной из основных в направлении Республики Татарстан через город Нурлат и проходит через 6 населенных пунктов. Участок и 2 моста в его составе  капитально отремонтировали по двухгодичному контракту.

В Волжском, Алексеевском и Нефтегорском районах в этом году приведут к нормативу 35 км трассы Подъем-Михайловка – Богдановка –Алексеевка. Дорога – единственный маршрут движения для множества населенных пунктов. Один из ее участков, расположенный в районном центре Подъем-Михайловка, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ремонтируют капитально – с устройством тротуаров и улично-дорожного освещения.

В Красноармейском районе по поручению главы региона ведется капитальный ремонт участка дороги«Самара – Волгоград» – Пестравка» – Ленинский – Кочетковский – Бутковский протяженностью 5,4 км. Это единственная трасса, связывающая поселки Бутковский и Софинский с региональной сетью автодорог. Кроме того, она ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский, к которому относятся эти населенные пункты, а также входит в маршрут движения школьного автобуса.  

В Большеглушицком районе до конца года капитально отремонтируют региональную автодорогу Подъезд к селу Большая Глушица. На участке 1,4 км, проходящем сквозь село, выполнят ремонт дорожного полотна, построят тротуары и уличное освещение, отремонтируют мост через реку Глушичка.

«По этой дороге местные жители, которые проживают в Михайловском квартале, добираются до школ, детских садов и других необходимых социальных объектов. Здесь проходит автобусный междугородний маршрут, курсирует вахтовый транспорт. Жители села очень ждут новую дорогу», — говорит заместитель главы района по строительству Роман Дашевский.

Всего в 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет проведен ремонт и капитальный ремонт более 230 км автомобильных дорог областного и местного значения, в том числе 31,5 км в Самаре и 9,66 км в Тольятти.

 

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