В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог

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Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реализации в Самарской области национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и планам дальнейшего развития дорожно-транспортной сети в регионе. Не первый год благодаря усилиям Главы региона по привлечению дополнительной федеральной поддержки и слаженной работе областных властей планы по ремонту и строительству дорог перевыполняются, а ряд инфраструктурных объектов вводится в строй раньше срока.

Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в 2022 году по итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 км. Это рекордный показатель. В том числе, в эксплуатацию введено 107 объектов протяженностью 465 км, включая 391 км – автомобильные дороги регионального значения, 57,4 км – ремонт улиц в Самаре, 16,4 км – ремонт улиц в Тольятти. Также по федеральной программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта БКД вместе с дорогами обновили 21 искусственное сооружение. По итогам года Самарская область вновь входит в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.

«Искренне благодарю за проделанную работу специалистов дорожного хозяйства, которые своим ударным трудом способствуют достижению целей нацпроекта. Именно профессионализм, ответственность тружеников дорожного хозяйства и позволяет нам достигать таких результатов. Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра, - отметил Губернатор Дмитрий Азаров, - В этом залог опережающего развития инфраструктуры, что способствует повышению устойчивости экономики Самарской области, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, а значит - повышению уровня благосостояния жителей региона. Благоприятные инвестиционные условия для развития сферы стройматериалов, внедрения новых технологий, подготовки кадров - все это является эффектами от опережающего развития дорожной инфраструктуры».

Среди ключевых построенных объектов дорожной сети – двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары имеет стратегическое значение для модернизации транспортной сети города и всей области.

«14 октября по развязке было запущено рабочее движение, что стало заметным событием не только для нашего региона, но и страны. Десятки лет люди мечтали, разговоров сколько было, что надо построить. Мы взяли и сделали – быстро, качественно и в кратчайшие сроки», - подчеркнул Глава региона.

Губернатор напомнил, что продолжается строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», который входит в состав международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай», готовность объекта составляет 71%.

Работа Самарской области по модернизации дорожно – транспортной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов отмечается на уровне Правительства РФ. Это позволяет региону претендовать на значительную поддержку федерального бюджета, в том числе, дополнительную, что в дальнейшем дает возможности для перевыполнения планов модернизации дорожной сети региона и достижения рекордных показателей. Так, на обновление дорожно-транспортной сети Самарской области в 2022 году было направлено 14 млрд 50 млн. рублей, в том числе 6 млрд 429 млн рублей – средства федерального бюджета, из которых 3 млрд 965 млн рублей было привлечено регионом дополнительно – в течение года и сверх ранее определенных федеральным центром объемов. Такую серьезную поддержку из федерального бюджета и дополнительные ресурсы на реализацию проектов Самарской области удается получать благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова, качественному и своевременному выполнению проектов и слаженной работе региональной команды.

«Напомню ситуацию 2017 года, когда было много стенаний, что Самарской области денег недодают, некоторые соседние регионы получают гораздо больше. Я тогда сказал: мы должны научиться работать сами, не пенять, что нас обделяют или нас кто-то обходит. Если мы качественно делаем работу, предъявляем результаты жителям Самарской области и уполномоченным федеральным ведомствам, то мы получим поддержку. Как только мы эту работу отстроили в 2018 году, то ежегодно в течение года получаем дополнительные средства», - отметил Глава региона.

С 2018 года на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысяч километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. Уровень нормативного состояния региональных дорог вырос с 27,3% в 2017 году до 44,3% в 2022 году (при плановом значении 43,1%), а Самарско-Тольяттинской агломерации – с 47,1% до 77 % (при плановом значении 75 %). Нормативное состояние дорог – это залог безопасности дорожного движения. Как отметил Иван Пивкин, в этом году благодаря обновлению дорожной сети на дорогах регионального значения наблюдается снижение количества погибших в ДТП людей – на 31,8%, а в целом по Самарской области – ниже на 6% по сравнению с прошлым годом.

«Результат реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это не только привлечение инвестиций, повышение уровня благосостояния жителей, но и, конечно, самый главный эффект - это сохраненная человеческая жизнь. А мы видим эффект – снижение погибших в ДТП, а значит, спасенные жизни», - подчеркнул Губернатор.

Вместе с тем, ситуация на отдельных федеральных трассах остается тревожной в части количества ДТП. Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона провести анализ состояния федеральных трасс на территории Самарской области с привязкой к количеству ДТП - с тем, чтобы затем инициировать обсуждение с федеральными ведомствами вопроса проведения ремонтных работ на наиболее проблемных участках.

Отдельно в рамках совещания было рассмотрены результаты работы по обновлению дорожной сети в городах и муниципалитетах. Так Иван Пивкин сообщил, что ежегодно в течение последних 5 лет из регионального бюджета муниципалитетам Самарской области выделяются субсидии в муниципальные дорожные фонды. Общая сумма этих средств за 5 лет составила 29,65 млрд рублей, в том числе Самаре – 9,77 млрд рублей, Тольятти – 5,62 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано и построено более 1226 км дорог местного значения (построено – 22 км, отремонтировано – 1204 км). В том числе, муниципальные районы ремонтируют и благоустраивают центральные улицы сельских поселений, на которых располагаются парки, места притяжения и культурного отдыха граждан, административные здания.

Вместе с тем, как отметил Иван Пивкин, ряд муниципалитетов затягивают сроки завершения работ, не в полной мере реализуют взятые ранее на себя обязательства. Глава региона потребовал от глав муниципалитетов объяснить причины неисполнения планов по обновлению дорожной сети. В частности, критике Губернатор подверг глав Камышлинского района и Жигулевска, где планы выполнены только на 72%. Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям муниципалитетов предпринять исчерпывающие меры для исправления ситуации в кратчайшие сроки, а на следующей неделе представить подробный отчет по ситуации.

«Все, что не будет исполнено по этому году, мы будем учитывать при планировании на следующий год. Будем поддерживать те муниципалитеты, где руководители в состоянии организовать работу должным образом и справляться с задачей. Колоссальные деньги выделяются на решение вопросов местного значения, где стопроцентная зона ответственности муниципалитетов. Вы должны все свои намерения реализовывать. Каждый километр приведенной в порядок трассы – это не только экономика, это жизни людей», - сказал Дмитрий Азаров.

Особое внимание Губернатор уделил ситуации с ремонтом и содержанием дорог в Самаре. «В этом году из регионального бюджета Самаре было выделено на дороги 1 млрд 792 млн рублей. Но, к сожалению, вопросов в этом году по дорогам в Самаре было много, и по содержанию тоже. Южный мост – все сроки упустили. Никуда не годится. Сейчас это все особенно чувствительно для людей. У них и без того хватает переживаний и забот», - подчеркнул Губернатор.

В 2023 году в Самарской области в рамках нацпроекта БКД уже запланирован ввод 79 объектов. Кроме того, продолжится строительство и ремонт дорог на субсидии муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда и в рамках программы «Развитие транспортной системы Самарской области»

«Благодаря слаженной работе региональной проектной команды, контрактация объектов на следующей год выполнена на 89% - 70 объектов из 79. Остальные объекты будут законтрактованы до конца февраля. Контрольная точка завершения конкурсных процедур - 1 апреля 2023 года», - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В следующем году в Самаре начнется строительство важнейших для развития транспортной сети региона объектов: магистрали «Центральная» (конкурсные процедуры завершены, контракт на стадии заключения), улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой (ведется подготовка территории под строительство), 5 и 6 этапов Северного шоссе на территории Красноглинского района Самары и Волжского района (микрорайон «Крутые Ключи»). Из федерального бюджета на 5 этап Северного шоссе привлечены средства в размере 1,2 млрд рублей. Планируется реконструировать важнейшие дороги в Тольятти и Самаре, в частности улицы 22-го Партсъезда в областной столице, которая непосредственно связана с повышением эффекта по разгрузке трафика после появления эстакады на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии.

Как добавил Иван Пивкин, также подготовлена проектная документация на реализацию важных для развития транспортной сети региона инфраструктурных объектов: «При наличии дополнительного финансирования может быть начата реализация проекта реконструкции Обхода Самары и Обводного шоссе Тольятти со строительством транспортных развязок, строительства улицы Липецкой в Самаре, а также 3 этапа Самарского моста, что позволит завершить масштабный проект организации выезда из города в южном направлении».

По информации министра, в этом году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области сформирована пятилетняя программа дорожных работ на период 2023-2027 года. За этот период запланированы работы на 1230 км автомобильных дорог регионального и местного значения, предполагаемый объем финансирования составляет более 73 млрд рублей.

Дмитрий Азаров нацелил областной минтранс, все уполномоченные органы власти, глав муниципалитетов на то, чтобы работы по обновлению дорожной инфраструктуры в следующем году выполнялись качественно и своевременно.

«У нас непростой период, который обязывает нас мобилизоваться в полной мере, чтобы мы выполнили все вовремя и с опережением сроков, как и в предыдущие годы, претендовали на дополнительные федеральные средства уже по ходу исполнения бюджета. Санкционный вызов, с которым столкнулась страна, всех отрасли касается, и развития транспортной инфраструктуры в том числе. Сейчас мобилизация должна быть полная – ни одного отставания – ни по срокам контрактации, ни по выполнению работ. Прошу еще раз все муниципалитеты проанализировать свои планы по развитию транспортной сети, оценить приоритеты, при необходимости с учетом мнения людей скорректировать планы», - поставил задачу Губернатор.