В Самарской области стартовали работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

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Дорожные организации Самарской области приступили к работам на объектах национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Напомним, что в 2024 году в регионе предусмотрено проведение ремонта и капитального ремонта 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.

В настоящее время в Самаре работы ведутся на четырех участках дорог. На улице Чернореченской начато переустройство сетей под автомобильной дорогой, на Алма-Атинской ремонтируют межрельсовое пространство. На улице Куйбышева приступили к ремонту тротуаров, а на улице Садовой сегодня ночью приступили к фрезерованию дорожного полотна.

В Тольятти дорожный сезон стартует 10 апреля. В ночь на 11 апреля подрядная организация планирует начать фрезерование старого дорожного полотна на самом длинном городском объекте нацпроекта – Лесопарковому шоссе протяженностью 5,7 км. Улицу включили в перечень объектов ремонта по многочисленным обращениям граждан. В виду ее востребованности населением администрацией города принято решение начать дорожные работы по нацпроекту именно с этого участка дороги.

Стартовал дорожный сезон и на региональной сети дорог. В этом году запланировано проведение работ на 19 участках дорог протяженностью 143 км. Ремонт и капитальный ремонт начат в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Красноярском, Большеглушицком и Кинельском районах. Отметим, что в 2024 году помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения.

К фрезерованию дорожного полотна уже приступили на участках дорог Урал» - Жигули – Пионерлагерь Ставропольского района, «Самара – Большая Черниговка» - Южный Большеглушицкого района, Кинель – Богатое – Борское Кинельского района, Ульяновск – Димитровград – Самара (старое направление) Красноярского района и других.

Также начат капитальный ремонт автомобильной дороги Киндяково – Висловка – Дубровка, расположенной в Красноярском районе. Дорога соединяет одноименные населенные пункты и очень востребована у жителей.

«Для деревни Висловка эта дорога является единственным маршрутом в направлении административного центра – Светлое Поле, где находится администрация, районная больница, поликлиника. Сейчас жители деревни объезжают этот участок по очень интенсивной федеральной трассе, движение по которой не безопасно. В том числе по трассе вынужден ездить школьный автобус, так как наши дети учатся в школе поселка Мирный. Мы рассчитываем, что после ремонта по дороге будет проходить не только школьный маршрут, но и поедет общественный транспорт, который невозможно сейчас пустить из-за ненормативного состояния дорожного полотна», - отмечает жительница деревни, общественный контролер нацпроекта Висловки Елена Матвеева.

Проектом капитального ремонта дороги предусмотрена полная замена всех конструктивных слоев дорожной одежды. Также планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения в селе Киндяково. Подрядная организация уже завезла строительные материалы и приступила к снятию растительного слоя вдоль дороги.

Благодаря ремонту дорог по национальному проекту к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.