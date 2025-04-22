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В Самарской области станет на 21 пляж больше

22 апреля 2025 13:57
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В Самарской области станет на 21 пляж больше

В понедельник, 21 апреля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсуждали наступающий пляжный сезон. Министр экологии и природных ресурсов региона Артем Ефимов доложил о подготовке мест массового отдыха у воды, пишет 63.ру.

«На текущий момент в реестр пляжей на 2025 год включено 64 локации в 28 муниципальных образованиях. В сравнении с 2024 годом это на 21 пляж и на 11 муниципалитетов больше», — сообщил Ефимов.

В прошлом году губернатор Вячеслав Федорищев ругался на то, что люди вынуждены отдыхать и купаться в необорудованных, диких местах.

«Есть места, которые должны быть защищены от того, чтобы люди там купались, по объективным причинам. Вы не подаете пляжи на регистрацию, потому что видите или считаете, что у вас не хватает возможности оборудовать их по стандарту. Люди купаются на необорудованных пляжах. Там нет вышки спасателя, там нет необходимого — аптечки и так далее. Последствия мы видим», — негодовал глава региона и требовал регистрировать все места отдыха в специальном реестре.

Сейчас районы выстраивают работу с ГИМС МЧС России, которая ведет учет пляжей: оформляют права на земельные участки, затем — договор на водопользование, а в конце подают декларацию в надзорный орган. Министр экологии и природных ресурсов Самарской области отчитался о том, как идет этот процесс:

«Сейчас завершено оформление земельных участков по 50 территориям, еще по 14 будет закончено до 1 мая. К заключению договоров водопользования приступили только пять муниципальных образований, при том, что срок для этого был до 15 апреля. Заявления-декларации в ГИМС направлены на 20 пляжей, 12 из которых допущены к эксплуатации», — отметил глава ведомства.

Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил срок, до которого должны быть оформлены все документы, проведено благоустройство и получены разрешения от Роспотребнадзора — 1 июня. Именно в этот день официально стартует пляжный сезон в Самарской области.

«Поскольку пляжи получат статус муниципальных, главы должны обеспечить безопасность. В Тольятти за безопасность на пляжах отвечает подведомственное учреждение, а в Самаре будет организована работа спасателей по договору. До начала купального сезона спасатели должны быть. Для функционирования пляжей и муниципальными бюджетами предусмотрены денежные средства в размере 126 миллионов рублей. При этом Самара заявила дополнительную потребность для обновления внешнего обустройства городских пляжей и закупки малых архитектурных форм. Тольятти для аналогичной цели обозначила потребность в 60 миллионов рублей», — добавил министр экологии и природных ресурсов и добавил, что стратегия социально-экономического развития Самарской области предусматривает появление в регионе к 2029 году 150 пляжей.

Также на совещании говорили об организации пассажирских перевозок по воде. Руководитель областного минтранса Сергей Карпов сообщил, что в течение навигационного сезона 2025 года будут ходить десять речных маршрутов.

 

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