В Самарской области с 2019 по 2024 годы благоустроено 912 общественных пространств и 1825 дворов

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В Самарской области с 2019 по 2024 годы было благоустроено 912 общественных пространств и 1825 дворов. В этом году эта цифра вырастет еще.

Какие территории преобразятся – решают сами жители. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства уже стартовало. Голосование продлится до 12 июня на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

ФКГС проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по решению Президента:

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие», - Владимир Путин, Президент РФ.