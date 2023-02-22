127

В Самарской области расчистят русло реки Большой Иргиз в районе нефтебазы села Большая Глушица, сообщает RosTender.info .

Протяженность работ составит 2 километра. Русло расчистят от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Это поможет предотвратить истощение, ликвидировать загрязнение и засорение участка реки.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации. Прием заявок на участие открыт до 10 марта, на подведение итогов выделят 10 дней.

С победителем заключат контракт на 3,5 млн рублей из средств федерального бюджета. Ожидается, что проект по расчистку русла будет готов к концу года.