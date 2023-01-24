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В Самарской области проводится модернизация коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ

24 января 2023 12:09
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В Самарской области проводится модернизация коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ

В 2022-2023 годах на территории городских округов Самары, Жигулевска и муниципального района Красноармейский предусмотрена реализация 4 проектов в сфере тепло- и водоснабжения. Благодаря этому улучшится качество коммунальных услуг для более чем 197 тыс. человек. Реализация проектов пройдет с использованием льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния. Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах страны является Фонд развития территорий.

По информации Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, один из проектов реализован в Самаре - проведена реконструкция теплосетевой инфраструктуры. Всего переложено 7 участков теплосетей, все они уже функционируют в штатном режиме.

Полным ходом в муниципалитете идет строительство и новой водогрейной котельной. На сегодняшний день выполнены работы по устройству свайного основания под ее каркас, смонтированы все 6 блоков котлов, завершен монтаж металлоконструкций главного корпуса, а также котельного оборудования и т.д. Кроме того, на объект доставили насосное оборудование, блочную компактную трансформаторную подстанцию, газорегуляторные пункты. Котельную должны ввести в эксплуатацию в июне текущего года.

В Жигулевске по проекту модернизации предусмотрено строительство 3 модульных котельных по улицам Радиозаводской, Магистральной и Морквашинской. Сейчас по проекту ведутся работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, экспертизе, а также технологическому и ценовому аудиту. Котельные должны ввести до конца следующего года.

Также до конца этого года будут завершены работы по реконструкции Красноармейского группового водопровода общей протяженностью более 10 км, строительству напорного водопровода и трех резервуаров в селе Красноармейское.

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