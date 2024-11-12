В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий

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Самарская область активно реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», что стало важным шагом в решении жилищных и инфраструктурных вопросов для жителей сёл. За прошедшие три года 143 семьи получили жильё по договорам социального найма, а 65 семей воспользовались социальными выплатами на строительство или приобретение жилья. В 2024 году планируется обеспечить ещё 90 семей жильём общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров, 10 семей получат выплаты.



Большая часть новых домов для сельских жителей расположены в опорных населённых пунктах: в селах Большая Глушица Большеглушицкого района, Большая Черниговка Большечерниговского района, Исаклы Исаклинского района, Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района, Хворостянка Хворостянского района, Красноармейское Красноармейского района, Пестравка Пестравского района, Хворостянка Хворостянского района.



Одним из новоселов стал Дмитрий Ярыгин, потомственный аграрий и выпускник Усольского сельскохозяйственного техникума. Благодаря программе КРСТ он стал обладателем замечательного дома, подключённого ко всем коммуникациям. «Для меня эта программа стала шансом на получение жилья, и я им воспользовался. В планах – благоустроить территорию и обзавестись собственным хозяйством», - делится аграрий.



Решение жилищных вопросов – это лишь одно из направлений программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2024 году также реализуются мероприятия по благоустройству сёл. В этом году облагорожены территории около родника «Девятая Пятница» в с. Хворостянка, «Покровского сквера» в с. Большая Черниговка и в Парке искусств в с. Георгиевка, отремонтированы детские игровые и спортивные площадки в с. Красноармейское. Открыта новая лыжероллерная трасса «Тропа здоровья» протяжённостью 1,2 км на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» в Камышлинском районе. Теперь заниматься можно круглый год.



Всего в этом году в регионе реализуется 76 проектов комплексного благоустройства сельских территорий, 71 из которых уже завершены. В рамках программы также ведутся работы по прокладке инженерных сетей, газо- и водопроводов, строительству очистных сооружений, ремонту дорог, школ, детских садов и социальных учреждений.



Обсуждение успехов программы стало основной темой недавнего совещания с Президентом России Владимиром Путиным, где был обозначен новый импульс для развития сельских территорий по всей стране. Комплексное обустройство будет осуществляться в соответствии с долгосрочными планами социально-экономического развития. Напомним, в Самарской области утвержден перечень опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.



Большое внимание развитию сельских территорий уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На днях вместе с членами областного Правительства он работал в Сергиевском районе, где встретился с жителями и провел совещание по развитию муниципалитета. Глава региона подчеркнул, что практику совместных с членами Правительства рабочих выездов в районы планируется развивать, чтобы обеспечить жителям сельских территорий современные и комфортные условия для жизни.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.