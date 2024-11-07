В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтирована трасса Самара - Новокуйбышевск

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В Волжском районе Самарской области капитально отремонтирована региональная автомобильная дорога Самара – Новокуйбышевск. Участок протяженностью 6,8 км привели в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Самара – Новокуйбышевск входит в опорную сеть Российской Федерации. Это один из основных выездов из города Самары, который ведет на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках капитального ремонта дорогу довели до нормативных параметров 1В технической категории. Выполнено уширение дорожного полотна, для удобства разворота и безопасности водителей обустроены широкие обочины, произведена замена слоев дорожной одежды с использованием высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, с учетом современных норм оборудованы остановки общественного транспорта и заменены автобусные павильоны.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах установлены современные светофорные комплексы Т.7., проведена работа по устройству краевого и осевого барьерных ограждений, появилось улично-дорожное освещение. Также дорожники нанесли разметку термопластиком и заменили дорожные знаки.

Кроме того, проведен ремонт моста через ручей, расположенного в составе дороги. Он стал самым широким искусственным сооружением, отремонтированным по нацпроекту в 2024 году. Ширина четырехполосного моста с тротуарами - 50 метров.

Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети Российской Федерации - одно из приоритетных направлений национального проекта. В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.

На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 году в рамках нацпроекта отремонтировано 4 «опорных» участка протяженностью 77 км.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.