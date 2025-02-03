В Самарской области отремонтируют ЖД-вокзалы

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Работы запланировали на 2025-2026 годы.

Здания железнодорожных вокзалов отремонтируют в Жигулевске и Новоотрадном. Об этом сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев на итоговой пресс-конференции. Это не все работы, что проведут на транспортных узлах в 2025-2026 годах. В Толевом, Георгиевке и Тургеневке отремонтируют пассажирские платформы, на Водинской, Средневолжской, Отваге и Козелковской восстановят пешеходные мосты.



В 2025 году запланирован ремонт фасада вокзала в Чапаевске, а в Самаре 1 апреля откроют бизнес-зал, пишет Сова.