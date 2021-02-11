В Самарской области обновят 11 мостов по нацпроекту БКАД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов.
В Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора
Находясь на лечении или реабилитации в стационаре, будет полезно наполнить свободное время знакомством с хорошей литературой.
В стационарах Самарской губернии появились электронные книжные полки
Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень.
526 млн. рублей в 2020 году привлек в региональную экономику проектный офис цифрового развития Самарской области
Увидев клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома, сотрудники вбежали в подъезд и поднялись на этаж.
Сотрудники ППС в Москве спасли людей во время пожара
На катке активисты ОНФ провели массовые катания под стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и раздали книги поэта и цилиндры всем присутствующим.
Самарская область приняла участие в челлендже «ЭтоНашПушкин»
У мемориала-особая история.
В Кинеле Дмитрий Азаров возложил цветы к Мемориальному комплексу войнам-интернационалистам
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.76
-0.09
EUR 89.44
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В селе Камышла пройдут соревнования по пневмо-биатлону
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области обновят 11 мостов по нацпроекту БКАД

11 февраля 2021 15:07
140
В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены.

В текущем году на региональных и межмуниципальных трассах Самарской области планируется привести в нормативное состояние 11 мостов в составе автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дорожные работы будут выполняться на объектах общей протяженностью 440,71 погонных метра.

Почти на всех объектах планируется выполнить полный комплекс работ по обновлению мостовых сооружений, включающий даже замену балок пролетных строений на отдельных мостах. Заменят балки пролетных строений, обновят конструкцию дорожной одежды, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу.  Также обустроят дренажные системы и водотоводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов. 

О высокой потребности в ремонте мостов и путепроводов сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на совещании регионального Правительства по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в конце 2020 года.

«В настоящее время Минтрансом России формируется подпрограмма «Мосты и путепроводы». Самарская область заявила 17 объектов железнодорожных путепроводов и 20 мостов и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии», - проинформировал министр. 

Среди объектов, запланированных к ремонту в 2021 году, мосты на автодорогах: Тольятти – Ташелка, Тольятти - Хрящевка (Ставропольский район), Похвистнево – Клявлино (Камышлинский и Клявлинский районы), Самара – Большая Черниговка - Большая Глушица – Пестравка, Большая Глушица-Пестравка - Березовка - Большая Дергуновка (Большеглушицкий район), Чубовка – Сырейка – Обводная г. Самары (Кинельский район), Самара – Волгоград – Звезда – Осинки – Приволжье (Безенчукский и Хворостянский районы), Обводная г. Самары – Нур – Спиридоновка (Волжский район).

В 2020 году в Самарской области наряду с реализацией капиталоемких проектов дорожного строительства в нормативное состояние привели 7 аварийных мостовых сооружений в муниципальных районах.

В рамках рабочей встречи с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, прошедшей 5 февраля текущего года, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметил, что федеральное министерство оценило работу региона в 2020 году. Это позволяет уже сейчас рассчитывать на дополнительное выделение федеральных средств на строительство, ремонт и реконструкцию дорог. «…Мы рассказали о наших планах на текущий год и рассчитываем, что уже в ближайшие недели дополнительные средства региону будут зафиксированы в федеральном бюджете. Тогда мы сможем, как и в прошлом году, опережающими темпами приводить в порядок дороги на территории региона и строить новые», - сказал Глава региона. 

Напомним, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию 14 января 2021 года заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поручил составить график мероприятий по строительству мостов и путепроводов в регионах.

Дорожные работы в Самарской области начнутся с первых дней наступления благоприятных погодных условий, ремонтные работы на отдельных мостовых сооружениях уже начались, так как предстоит выполнить большой подготовительный объём.  В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
11 февраля 2021  16:33
В ремонте задействуют до 25 специалистов.
В Самаре до конца марта отремонтируют станцию метро «Гагаринская»
В ремонте задействуют до 25 специалистов. Благоустройство региона
122
11 февраля 2021  15:49
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
266
11 февраля 2021  15:07
В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены.
В Самарской области обновят 11 мостов по нацпроекту БКАД
В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены. Благоустройство региона
139
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10727
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4493
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
5166
Весь список
Всё в Дом
6 февраля 2021  01:06
Постельное белье – как сделать верный выбор
Для того чтобы создать в квартире или домовладении настоящий комфорт и уют, следует грамотно подойти к выбору домашнего текстиля. Всё в Дом
294
1 февраля 2021  14:04
Благодаря компании «ТОП-Матрас.ру» покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России
Как подбирать матрас по размеру
Благодаря компании « ТОП-Матрас.ру » покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России. Всё в Дом
538
1 февраля 2021  13:54
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона человека.
Как выбрать сетку для фруктов
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона...Всё в Дом
446
Весь список
ЖКХ
11 февраля 2021  11:19
В Самаре выявлены около 400 объектов, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей
В Самаре выявлены около 400 объектов, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей
Согласно нормам эксплуатации, капитальное строительство и размещение временных сооружений в пределах охранных зон тепловых сетей запрещено. ЖКХ
310
11 февраля 2021  10:31
Пирамиды вернулись к домам самарских должников
Пирамиды вернулись к домам самарских должников
«РКС-Самара» продолжают напоминать о долгах за холодную воду и канализацию.   ЖКХ
320
10 февраля 2021  17:37
Нововведение доступно для клиентов с 11-значным номером лицевого счета.
«ЭнергосбыТ Плюс» упростил передачу показаний приборов учета ГВС для клиентов
Нововведение доступно для клиентов с 11-значным номером лицевого счета. ЖКХ
673
Весь список

Экология
11 февраля 2021  16:01
Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь.
По нацпроекту «Экология» в Кинеле начнется реконструкция двух канализационных очистных систем
Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь. Экология
121
11 февраля 2021  09:29
14 февраля россияне смогут подарить любимым лес
14 февраля россияне смогут подарить любимым лес
Молодые деревья будут высажены весной волонтерами Движения ЭКА на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий. Экология
207
10 февраля 2021  11:49
В Самарской области следят за качеством воды в реках
В Самарской области следят за качеством воды в реках
В зимний период забор водных проб проводят во время сильных морозов. В Экология
291
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
3071
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
8191
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
7655
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
47713
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
49416
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
48916
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
11 февраля 2021  13:49 
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
Трудолюбие и профессионализм медиков отмечают жители, которые сегодня пришли в поликлинику. Здравоохранение
441
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 февраля 2021  12:58 
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 11 февраля выявлен 301 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
553
В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой
11 февраля 2021  11:06 
В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой
Работы проводятся в рамках реконструкции ул. Ново-Садовой, где планируют построить двухуровневую развязку в районе "Современника". Транспорт
646
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
10 февраля 2021  13:49 
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
Ограничение начнет действовать 11 февраля. Дорога будет перекрыта до окончания работ. Транспорт
1783
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 февраля 2021  13:42 
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
На 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
1742
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
266
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
11 февраля 2021  13:53 
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара. Бизнес
484
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
10 февраля 2021  22:07 
Оперативный штаб: в Самарской области ограничительные меры будут продлены
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здравоохранение
1660
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
4056
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
12840
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
19491
Весь список
Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
1545
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
2525
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
6954
Весь список