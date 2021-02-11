В Самарской области обновят 11 мостов по нацпроекту БКАД

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В текущем году на региональных и межмуниципальных трассах Самарской области планируется привести в нормативное состояние 11 мостов в составе автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дорожные работы будут выполняться на объектах общей протяженностью 440,71 погонных метра.

Почти на всех объектах планируется выполнить полный комплекс работ по обновлению мостовых сооружений, включающий даже замену балок пролетных строений на отдельных мостах. Заменят балки пролетных строений, обновят конструкцию дорожной одежды, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроят дренажные системы и водотоводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

О высокой потребности в ремонте мостов и путепроводов сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на совещании регионального Правительства по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в конце 2020 года.

«В настоящее время Минтрансом России формируется подпрограмма «Мосты и путепроводы». Самарская область заявила 17 объектов железнодорожных путепроводов и 20 мостов и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии», - проинформировал министр.

Среди объектов, запланированных к ремонту в 2021 году, мосты на автодорогах: Тольятти – Ташелка, Тольятти - Хрящевка (Ставропольский район), Похвистнево – Клявлино (Камышлинский и Клявлинский районы), Самара – Большая Черниговка - Большая Глушица – Пестравка, Большая Глушица-Пестравка - Березовка - Большая Дергуновка (Большеглушицкий район), Чубовка – Сырейка – Обводная г. Самары (Кинельский район), Самара – Волгоград – Звезда – Осинки – Приволжье (Безенчукский и Хворостянский районы), Обводная г. Самары – Нур – Спиридоновка (Волжский район).

В 2020 году в Самарской области наряду с реализацией капиталоемких проектов дорожного строительства в нормативное состояние привели 7 аварийных мостовых сооружений в муниципальных районах.

В рамках рабочей встречи с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, прошедшей 5 февраля текущего года, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметил, что федеральное министерство оценило работу региона в 2020 году. Это позволяет уже сейчас рассчитывать на дополнительное выделение федеральных средств на строительство, ремонт и реконструкцию дорог. «…Мы рассказали о наших планах на текущий год и рассчитываем, что уже в ближайшие недели дополнительные средства региону будут зафиксированы в федеральном бюджете. Тогда мы сможем, как и в прошлом году, опережающими темпами приводить в порядок дороги на территории региона и строить новые», - сказал Глава региона.

Напомним, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию 14 января 2021 года заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поручил составить график мероприятий по строительству мостов и путепроводов в регионах.

Дорожные работы в Самарской области начнутся с первых дней наступления благоприятных погодных условий, ремонтные работы на отдельных мостовых сооружениях уже начались, так как предстоит выполнить большой подготовительный объём. В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства