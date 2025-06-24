Я нашел ошибку
Главные новости:
В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль
В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев уходит
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев уходит
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары
Мужчине выстрелили в голову из травмата в центре Самары
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
В Самарской области днем 24 июня объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области днем 24 июня объявили опасность атаки БПЛА
В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками
В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками
Более 200 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» передают показания приборов учёта с помощью личного кабинета
Более 200 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» передают показания приборов учёта с помощью личного кабинета
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах

24 июня 2025 12:45
70
В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах

Оборудование обновят благодаря программе "Государственная поддержка собственников жилья".

Всего специалисты должны будут установить 200 новых лифтовых кабин в 55 многоэтажках Самары, Тольятти и поселка Волжский Утес.

По регламенту замена оборудования в одном доме продолжается около 3 месяцев, сообщает фонд капитального ремонта 63-го региона.

После приема работ комиссией вся документация передается в УК. Именно она несет ответственность за ввод техники в эксплуатацию и постановку ее на учет в Ростехнадзоре.

После замены кабин также требуется обкатка. По нормативам она занимает не менее 1000 часов, пишет Сова.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
69
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
110
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
470
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
315
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
412
Весь список