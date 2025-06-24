В Самарской области начались работы по замене лифтов в домах

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Оборудование обновят благодаря программе "Государственная поддержка собственников жилья".

Всего специалисты должны будут установить 200 новых лифтовых кабин в 55 многоэтажках Самары, Тольятти и поселка Волжский Утес.



По регламенту замена оборудования в одном доме продолжается около 3 месяцев, сообщает фонд капитального ремонта 63-го региона.



После приема работ комиссией вся документация передается в УК. Именно она несет ответственность за ввод техники в эксплуатацию и постановку ее на учет в Ростехнадзоре.



После замены кабин также требуется обкатка. По нормативам она занимает не менее 1000 часов, пишет Сова.