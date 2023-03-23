В Самарской области на освещение трассы М-5 выделили 200 млн рублей

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ФКУ "Поволжуправтодор" ищет подрядчика, который выполнит работы по установке стационарного электрического освещения на транспортной развязке на км 1016, на транспортной развязке на км 1021 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Самарской области.

Начальная цена контракта — 202, 5 млн рублей. Победителя торгов определят после 13 апреля. Он должен выполнить работы с 1 мая 2023 г. по 17 сентября 2024 г.

В описании объекта закупки отмечается, что гарантия на оборудование и произведенные электромонтажные работы должна составлять 3 года, на светодиодные светильники наружного освещения –5 лет, на антикоррозионное покрытие опор — 15 лет, пишет Волга Ньюс.