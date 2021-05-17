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В Самарской области на голосование за благоустройство вынесено 100 общественных пространств

17 мая 2021 14:05
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Определились промежуточные лидеры в голосовании за благоустройство общественных территорий в 2022 году. 

Жители Самарской области активно включились в голосование. Сбор голосов за формирование комфортной городской среды проходит на платформе 63.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая.

В Самарской области на голосование вынесено 100 общественных пространств десяти городских округов и муниципального района Безенчукский. В каждом населенном пункте уже определились свои лидеры.

Так, в муниципальном районе Безенчукский на первое место вышел парк "Культуры и отдыха" в с. Екатериновка. В Жигулевске жители большинство голосов отдали за благоустройство парка "Больничный". В Кинеле в лидерах - спортивное ядро в районе школы № 5 по ул. 27 Партсъезда (второй этап). В Новокуйбышевске пока впереди аллея по ул. Пирогова напротив Центральной городской больницы. В Октябрьске жители города хотят видеть обновленной территорию автостанции по ул. Гая. В Отрадном большинство горожан мечтают о завершении реконструкции бульвара по ул. Пионерская. В Похвистнево в фаворитах пешеходная зона на ул. Андрея Васильева. В Самаре больше всего голосов - за преображение Загородного парка. Сызрань голосует за сквер по ул. Лазо, 18А. В Тольятти в лидерах Эко-Парк Шлюзовой, в Чапаевске - прилегающая территория к офису врача общей практики по адресу: ул. М. Горького, 62А.

Это предварительные данные на 17 мая. Список лидеров голосования до 30 мая может измениться. Важен каждый голос. Только жители решают, какие территории должны благоустраиваться, как должен выглядеть парк или сквер, какой дизайн-проект должен быть реализован. Платформа 63.gorodsreda.ru дает такую возможность. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

Чтобы городская среда отвечала пожеланиям жителей, она должна формироваться при непосредственном их участии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что жители сами должны решать не только какие общественные пространства, прежде всего, должны быть благоустроены, но и какие виды работ должны быть выполнены, участвовать в мониторинге хода работ и их приемке. 

На единой федеральной платформе 63.gorodsreda.ru можно проголосовать по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг» или же в личном кабинете на портале «Госуслуги». 

Теги: благоустройство региона голосование

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