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В Самарской области ликвидируют несанкционированные свалки

16 марта 2023 11:30
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В Самарской области ликвидируют несанкционированные свалки

Исполнение плана по ликвидации несанкционированных свалок обсудили на рабочем совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В обсуждении вопроса приняли участие министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, главы муниципальных образований.

По данным министерства, на начало 2023 года на территории региона было зафиксировано 145 несанкционированных свалок. За первые три месяца текущего года дополнительно было выявлено еще 56 свалок. До начала марта удалось ликвидировать пять несанкционированных полигонов.

Расчистить загрязненные территории необходимо за два года: половину в текущем году и остальные – в следующем. Такая задача стоит перед регионом.

Министерство энергетики и ЖКХ сформировало дорожную карту по ликвидации несанкционированных свалок. Определен бюджет, необходимый 26 муниципальным образованиям Самарской области, где выявлены такие объекты, уточняются источники финансирования. Работа по противодействию несанкционированному складированию отходов возложена на муниципалитеты, часть средств на мероприятия по ликвидации свалок будет выделена из областного бюджета.
Как отметили участники совещания, проблемой является не только необходимость ликвидации имеющихся свалок, но и постоянное появление новых. В связи с этим председатель областного Правительства обратился к главам муниципальных образований.
«За прошлые годы мы проделали большую работу, опыт по ликвидации таких объектов у нас значительный. 145 незаконных свалок – не очень большое количество, за два года мы с этим объемом справимся. Тревожит, что постоянно появляются новые. Это происходит, несмотря на то, что в регионе организована централизованная система сбора и вывоза отходов, имеется достаточное количество контейнерных площадок.

Необходимо тщательно контролировать ситуацию по несанкционированному складированию отходов в муниципалитетах, вести разъяснительную работу, устанавливать упреждающие знаки, выявлять и наказывать нарушителей», - поставил задачу главам городских округов и муниципальных районов Виктор Кудряшов.

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