В Самарской области к концу 2023 года 59 % дорог соответствовали нормативам

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Всего по стране показатель составил 54,1 %.

В Самарской области он был равен 59 %. При подсчете учитывали дороги регионального и межмуниципального значения.

В итоге наша губерния заняла 33-е место в рейтинге РИА "Новости". Всего в нем - 85 субъектов. Данных по новым регионам страны пока нет.

- Качество дорог исторически считается, если не главной, то одной из важнейших проблем нашей страны, - напомнили аналитики. - Несмотря на наблюдающуюся положительную динамику в России, почти 50 % автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям.

В списке лидеров - Москва (97,6 % дорог соответствовали нормативам), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (88,4 %) и Краснодарский край (84,4 %). При этом данные по столице представлены на конец 2022 года, пишет Сова.