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В Самарской области готовность объектов дорожного ремонта по нацпроекту превысила 65%

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В Самарской области готовность объектов дорожного ремонта по нацпроекту превысила 65%

В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся в Волжском, Приволжском, Сергиевском, Кошкинском, Красноярском, Борском и других районах, а также в Самаре и Тольятти. В настоящее время совокупная готовность объектов дорожного ремонта в регионе превысила 65%.

В этом году по нацпроекту в регионе отремонтируют более 150 км региональных автодорог, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти и 12 искусственных сооружений. Уже завершены работы на следующих объектах:

 

● «Волжский — Курумоч — «Урал» (9,1 км) в Волжском районе;

● «Борма — Кошки — Погрузная» (8,9 км) в Елховском районе;

● «Самара — Бугуруслан» (5,5 км) в Кинельском районе;

● «Шентала — Азеево» (4,5 км) в Шенталинском районе;

● «Сергиевск – Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское (6,68 км) в Сергиевском районе.

В стадии завершения находятся два объекта. В Приволжском районе отремонтирован подъезд к селу Кашпир (0,8 км), осталось нанести разметку. В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяжённостью 5,5 км. На объекте уже обновлено покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца установят знаки, нанесут разметку и оборудуют остановочные павильоны.

В Сергиевском и Кошкинском районах продолжается ремонт трассы «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки (51,7 км). Завершается укладка нижнего слоя асфальтобетона, одновременно ведутся работы на шести мостовых сооружениях в составе дороги. Срок завершения ремонта по государственному контракту — 2027 год.

В Самаре в этом году по нацпроекту запланировано обновить 39 объектов общей протяжённостью 32,6 км. Ремонт уже завершён на 16 участках, включая улицы Металлистов, Бакинскую и Медицинскую. На объектах обновлено асфальтобетонное покрытие, частично заменён бортовой камень и нанесена разметка. Ещё на 15 объектах работы продолжаются, половина из них — в высокой степени готовности. В их числе улица Владимирская, где осталось только нанести разметку.

В Тольятти работы ведутся на 13 участках улично-дорожной сети общей протяжённостью 11,4 км. Полностью завершён ремонт на Хрящевском шоссе (0,54 км) — от Тольяттинского таможенного поста до дома № 14. На остальных объектах. На Приморском бульваре (от ул. Юбилейной до проспекта Степана Разина, 0,94 км) отремонтировано асфальтовое покрытие, завершается устройство посадочных площадок. На остальных объектах выполнено фрезерование старого покрытия, идёт укладка нижнего слоя асфальтобетона.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведётся по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона поставил задачу завершить ремонт социально-значимых дорожных объектов до начала учебного года.

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