Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 1500 жителей села будут получать всю необходимую первичную медико-санитарную помощь в обновленном офисе.
В селе Верхняя Подстепновка обновлён офис врача общей практики
Более 9,5 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Самары этим летом
Более 9,5 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Самары этим летом
В День России в Губернии пройдут праздничные мероприятия
В День России в Губернии пройдут праздничные мероприятия
Спортивный клуб «Крылья Мечты» из Самары стал победителем премии УЕФА
Спортивный клуб «Крылья Мечты» из Самары стал победителем премии УЕФА
В Сызрани в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
В Сызрани в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
В Самаре 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Самаре 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
Резидент «Жигулёвской долины» экспортирует инновационные кровельные материалы с господдержкой
Резидент «Жигулёвской долины» экспортирует инновационные кровельные материалы с господдержкой
В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы
В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.6
-0.55
EUR 89.79
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы

11 июня 2025 13:26
108
В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы

2025 год станет годом масштабных преобразований для жителей села Исаклы в Исаклинском районе Самарской области. До конца года здесь построят новые дома, капитально отремонтируют детскую школу искусств, проложат и обновят инженерные коммуникации, линии для подключения к высокоскоростному Интернету, построят автомобильную дорогу. Реализация этих мероприятий ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области».

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» помогает достичь национальных целей развития России, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Программа охватывает широкий спектр направлений, влияющих на повышение качества жизни в селах, включая улучшение жилищных условий, развитие образовательных и культурных учреждений, спортивных объектов, а также строительство и обновление инфраструктуры.

Врач-стоматолог Исаклинской ЦРБ Андрей Коростиленко — один из тех, кто в этом году ожидает новоселья. Сейчас он живет в Шенталинском районе и уже 12 лет ежедневно добирается на работу на автобусе. Скоро его рабочее место станет намного доступнее: вместе с супругой и двумя детьми они переедут в новый дом, который строится в селе Исаклы в рамках государственной программы.

«Работать в Исаклинской больнице я начал в соответствии с программой «Земский доктор», планирую остаться здесь навсегда, а по истечении 10 лет смогу получить этот дом в собственность за один процент от его стоимости. В доме будет все необходимое для нашей семьи. Приусадебный участок достаточно велик, чтобы разместить баню, теплицу, гараж, площадку для детей и небольшую зону отдыха, а также ягодные и овощные грядки», — поделился планами Андрей Коростиленко, оценивая ход строительства.

Участок расположен в экологически чистом месте с живописным видом на лес и поле. Помимо Андрея Коростиленко, дома здесь получат пятеро его коллег-врачей, а также работники культуры, образования, социальной защиты и сотрудник крестьянского (фермерского) хозяйства.

«На территории села Исаклы построены 13 жилых домов для предоставления жителям по договору найма, а в 2025 году запланировано строительство еще 11 жилых домов общей площадью 864 квадратных метра «под ключ», то есть в полной готовности, подключенных ко всем инженерным сетям, с чистовой отделкой и с индивидуальным отоплением», — пояснила заместитель руководителя управления организации закупок, архитектуры и строительства администрации муниципального района Исаклинский Ирина Барышева.

Также в деревне Сухарь Матак Исаклинского района на условиях внебюджетного софинансирования строится дорога к сельскохозяйственному предприятию «Нива». Протяженность нового участка - 1,7 километра, что сделает ежедневные поездки на работу и домой для работников предприятия более удобными и безопасными.

Развитие сельских территорий является одним из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области, представленной осенью прошлого года главой региона Вячеславом Федорищевым. Комплексное обустройство сельских территорий, основанное на консолидации государственных программ и национальных проектов, будет осуществляться по долгосрочным планам социально-экономического развития до 2030 года в рамках федеральной инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
222
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
205
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
192
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
143
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
869
Весь список