В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы

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2025 год станет годом масштабных преобразований для жителей села Исаклы в Исаклинском районе Самарской области. До конца года здесь построят новые дома, капитально отремонтируют детскую школу искусств, проложат и обновят инженерные коммуникации, линии для подключения к высокоскоростному Интернету, построят автомобильную дорогу. Реализация этих мероприятий ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области».

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» помогает достичь национальных целей развития России, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Программа охватывает широкий спектр направлений, влияющих на повышение качества жизни в селах, включая улучшение жилищных условий, развитие образовательных и культурных учреждений, спортивных объектов, а также строительство и обновление инфраструктуры.

Врач-стоматолог Исаклинской ЦРБ Андрей Коростиленко — один из тех, кто в этом году ожидает новоселья. Сейчас он живет в Шенталинском районе и уже 12 лет ежедневно добирается на работу на автобусе. Скоро его рабочее место станет намного доступнее: вместе с супругой и двумя детьми они переедут в новый дом, который строится в селе Исаклы в рамках государственной программы.

«Работать в Исаклинской больнице я начал в соответствии с программой «Земский доктор», планирую остаться здесь навсегда, а по истечении 10 лет смогу получить этот дом в собственность за один процент от его стоимости. В доме будет все необходимое для нашей семьи. Приусадебный участок достаточно велик, чтобы разместить баню, теплицу, гараж, площадку для детей и небольшую зону отдыха, а также ягодные и овощные грядки», — поделился планами Андрей Коростиленко, оценивая ход строительства.

Участок расположен в экологически чистом месте с живописным видом на лес и поле. Помимо Андрея Коростиленко, дома здесь получат пятеро его коллег-врачей, а также работники культуры, образования, социальной защиты и сотрудник крестьянского (фермерского) хозяйства.

«На территории села Исаклы построены 13 жилых домов для предоставления жителям по договору найма, а в 2025 году запланировано строительство еще 11 жилых домов общей площадью 864 квадратных метра «под ключ», то есть в полной готовности, подключенных ко всем инженерным сетям, с чистовой отделкой и с индивидуальным отоплением», — пояснила заместитель руководителя управления организации закупок, архитектуры и строительства администрации муниципального района Исаклинский Ирина Барышева.

Также в деревне Сухарь Матак Исаклинского района на условиях внебюджетного софинансирования строится дорога к сельскохозяйственному предприятию «Нива». Протяженность нового участка - 1,7 километра, что сделает ежедневные поездки на работу и домой для работников предприятия более удобными и безопасными.

Развитие сельских территорий является одним из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области, представленной осенью прошлого года главой региона Вячеславом Федорищевым. Комплексное обустройство сельских территорий, основанное на консолидации государственных программ и национальных проектов, будет осуществляться по долгосрочным планам социально-экономического развития до 2030 года в рамках федеральной инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.