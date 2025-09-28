В самарских парках открылись новые зоны воркаута 

175

По программе социально- экономического развития Самарской области до 2030 года и в рамках подготовки к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в 2025 году в регионе запланировано возведение 100 новых спортивных сооружений.

В числе новых объектов - зоны воркаута:

- размер 10х10 метров

- комплекс турников

- рукоходы

- шведские стенки

- ударопоглощающее полимерное покрытие

Такие площадки уже построены в четырех парках на территории городского округа Самара:

- в парке Дружбы

- в парке Победы

- в парке Гагарина

- в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов)

Площадки открыты для всех желающих без ограничений на время работы парков.

Появление новой спортивной инфраструктуры помогает улучшить условия для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Самарской области. Это является одной из задач реализации государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО