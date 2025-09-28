В самарских парках открылись новые зоны воркаута 

По программе социально- экономического развития Самарской области до 2030 года и в рамках подготовки к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в 2025 году в регионе запланировано возведение 100 новых спортивных сооружений.
В числе новых объектов - зоны воркаута:
- размер 10х10 метров
- комплекс турников
- рукоходы
- шведские стенки
- ударопоглощающее полимерное покрытие
Такие площадки уже построены в четырех парках на территории городского округа Самара:
- в парке Дружбы
- в парке Победы
- в парке Гагарина
- в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов)
Площадки открыты для всех желающих без ограничений на время работы парков.
Появление новой спортивной инфраструктуры помогает улучшить условия для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Самарской области. Это является одной из задач реализации государственной программы «Спорт России».
Фото: минспорта СО