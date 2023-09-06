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В Самаре завершен второй этап благоустройства парка «Молодежный»

6 сентября 2023 17:40
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Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал качество работ и пообщался с местными жителями.

В этом году обновлена часть парка от ул. Воронежской до озера и сам искусственный водоем. Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал качество работ и пообщался с местными жителями.

"Здесь было все заброшено. Теперь очень приятно находиться", - говорят посетители парка, которых с каждым годом становится все больше.

Сами жители выступили за обновление общественного пространства. Парк уже трижды побеждал в голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2024 году благоустройство парка продолжится. В рамках третьего этапа в парке появится большая спортивная зона - со стороны улицы Ставропольской. Кроме того, здесь дополнительно благоустроят входную зону с улицы Воронежской до озера и экозону со стороны Ново-Вокзальной и Ставропольской.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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