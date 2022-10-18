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В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный». Это первое обновление территории за 46 лет. Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис. Также, можно будет просто отдохнуть на новых шезлонгах.



Это только первый этап обновления! В следующем году, к примеру, здесь планируют построить смотровую площадку, оборудовать спортивную зону, а также скейтпарк.



Проект благоустройства «Молодежного» был внесен в список по отбору общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». За обновление «Молодежного» проголосовало более 27 тысяч самарцев. Неравнодушные жители также принимали участие в разработке проекта модернизации парка.

Фото: пресс-служба правительства СО