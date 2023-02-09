В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль

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Расчистить своевременно и аккуратно: за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль.

Актуальные сезонные работы в рамках содержания улично-дорожной сети продолжаются во всех районах региональной столицы, в том числе самых отдаленных. Так, в среду, 8 февраля, бригада подрядной организации МП г. о. Самара «Благоустройство» занималась уборкой на улице Народной. Она является одной из основных в поселке Сухая Самарка Куйбышевского внутригородского района и обеспечивает транспортное обслуживание микрорайона «Волгарь».

Специалисты поясняют: расчистка проезжей части на всю ширину позволяет увеличить пропускную способность дороги. Во время работы тяжелой техники с навесным оборудованием – ковшами, отвалами, металлическими ножами – нельзя допускать повреждений ограждений, дорожных знаков, бортового камня, покрытия и других элементов благоустройства.

Независимо от наличия или отсутствия снежных осадков, уборку не приостанавливают.