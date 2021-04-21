В Самаре за одну ночь на улице Луначарского отфрезеровали покрытие проезжей части в оба направления

Я нашел ошибку
Главные новости:
В полуфинальном матче Кубка России "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Самарцы оказались сильнее - 4:1.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" и болельщиков с выходом в финал Кубка России по футболу
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ.
Дмитрий Азаров: Послание президента России дает Самарской области импульс для реализации новых масштабных проектов
На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ – представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин.
Фарит Мухаметшин о послании Президента России: "Было высказано много интересных идей по программе развития регионов" 
Президент Владимир Путин озвучил много важных мер поддержки людей и социальных инициатив.
Депутаты Госдумы от СО о послании Президента РФ Владимира Путина
Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самары о Послании Путина.
Владимир Пронин: Очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения
Участница предварительного голосования «Единой России» из Тольятти отметила, что в Послании глава государства много внимания уделил молодежи.
Ирина Долгополова: было важно услышать от президента благодарность всем волонтерам, работавшим в период пандемии
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
В день оглашения послания глава региона лично находился в Москве и слушал обращение Президента. 
Обращение главы государства станет ориентиром для развития региона на ближайший год и корректировки Стратегии социально-экономического развития губернии 
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.82
0.8
EUR 92.29
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

В Самаре за одну ночь на улице Луначарского отфрезеровали покрытие проезжей части в оба направления

21 апреля 2021 18:03
132
Улица Луначарского – в числе первоочередных объектов в Самаре, на которых начался ремонт по дорожному нацпроекту.

Улица Луначарского – в числе первоочередных объектов в Самаре, на которых начался ремонт по дорожному нацпроекту.

В Самаре за одну ночь на улице Луначарского отфрезеровали полуразрушенное покрытие проезжей части в оба направления. Подрядчик постарался выполнить этот вид работ максимально оперативно до начала интенсивных осадков, которые спрогнозированы синоптиками на ближайшие несколько дней. Дорогу готовят к устройству нового полотна – укладка начнется при благоприятной погоде.

До 30 августа в границах улицы Ново-Садовой и Автобусного проезда должно завершиться комплексное обновление участка на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«В ночную смену задействовали бригаду из 5 рабочих, 4 единицы техники – это установка для фрезерования и КАМАЗы для вывоза с участка асфальтобетонной крошки. Срезали два слоя старого покрытия общей толщиной в среднем 10 сантиметров», - рассказывает мастер дорожного участка подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Владислав Буренин.

Данный дорожный объект был взят в работу в числе первоочередных в Самаре с учетом не просто необходимости скорейшего обновления, приведения в нормативное состояние, но и инфраструктурной значимости. Рядом находятся реставрируемое здание бывшей Фабрики-кухни, где разместится филиал Третьяковской галереи, сквер Памяти Борцов Революции, который в текущем году будет благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также учебные заведения, застраиваемые жилые кварталы. Отметим также, что улица Луначарского является важным поперечником, соединяющим две крупнейшие магистрали (улицу Ново-Садовая и Московское шоссе).

«Ремонт покрытия проезжей части участка улицы Луначарского выполнят на площади около 3,5 тысячи квадратных метров. В соответствии с требованиями, предъявляемыми в рамках реализации нацпроекта, при устройстве выравнивающего и верхнего слоев будут применены смеси новых марок. Они обеспечат дорожному полотну повышенную устойчивость к нагрузкам. Вместе с тем, муниципальным контрактом предусмотрены и многие другие виды работ – в комплексе», – поясняет директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Так, дорожные рабочие заменят бортовой камень – они уже приступили к демонтажу старого. Тротуары будут приводить в порядок преимущественно с использованием плиточного покрытия.

«Такие пешеходные зоны расположатся на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров. А асфальтобетон уложат на 500 квадратных метрах пешеходных зон. В подготовленных локациях началась подготовка щебеночного основания. Кроме того, по просьбам горожан будут созданы новые парковочные места на площади более 350 квадратных метров», – анонсирует представитель курирующего муниципального учреждения.

Также на участке займутся инженерными коммуникациями – таких объектов 37, газонами – они расположены на площади в 1644 кв. м, съездами и средствами организации дорожного движения. Дополнит перечень работ монтаж опор освещения (31 шт.) и установка мусорных урн (27 шт.).

 

Теги: дорога покрытие ремонт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для обновления участка предусмотрены современные строительные материалы.
21 апреля 2021, 17:53
Ночью на улице Академика Платонова укладывали новое дорожное покрытие
Для обновления участка предусмотрены современные строительные материалы. Благоустройство
130
С 08:00 22 апреля до 23:00 25 апреля.
21 апреля 2021, 17:03
Временно ограничат движение транспорта по улице Ново-Вокзальной
С 08:00 22 апреля до 23:00 25 апреля. ЖКХ
121

В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
21 апреля 2021  13:44
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
242
Самара-Арена рискует остаться с недоделками надолго
21 апреля 2021  13:36
«Самара-Арена» рискует остаться с недоделками надолго
Строительство
180
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
21 апреля 2021  12:00
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
Транспорт
231
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
21 апреля 2021  11:27
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
Образование
333
Дмитрий Азаров: Послание Президента является программным документом
21 апреля 2021  11:20
Дмитрий Азаров: "Послание Президента является программным документом"
Политика
225
Весь список