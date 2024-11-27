В Самаре выполнят капитальный ремонт здания амбулаторно–поликлинического отделения №2

Работы по капитальному ремонту здания амбулаторно-поликлинического отделения №2, выполнят в г. Самара, п. Мехзавод, квартал 3, д. 9, сообщает RosTender.info.
Заявки на участие в тендере принимают до 4 декабря. В рамках работ выполнят ремонт, дверей, окон, потолка, стен, отремонтируют, кровлю, фасад, выполнят устройство входной группы, ремонт систем водоснабжения, кондиционирования и вентиляции. На ремонт потратят 95 млн рублей из средств бюджетных учреждений. Срок окончания работ запланирован на 31 декабря 2025 года.