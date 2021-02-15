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В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую

15 февраля 2021 14:01
159
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую

В понедельник, 15 февраля, в центре Самары ограничат движение транспорта. Перекрыли участок улицы Ленинградской от Садовой до Ленинской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

— Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Сейчас сотрудники «СКС» проводят ремонтные работы. Завершить их планируется до 23:00 15 февраля, — рассказали в департаменте.

Из-за ограничения движения пришлось корректировать маршруты общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов № 6 и 16 в направлении из города будут ехать по улицам Агибалова, Спортивной, Ульяновской, Самарской, Некрасовской, Куйбышева и далее по привычной схеме. В направлении Губернского рынка троллейбусы будут следовать по улицам Куйбышева, Льва Толстого, Спортивной и далее по своим маршрутам, пишет 63.ру.

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Комментарии

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