В Самаре возобновил работу фонтан на улице Осипенко

11 сентября в Самаре легендарный фонтан на улице Осипенко неожиданно открыли после ремонта. Об этом сообщили жители города.

Напомним, что 3 сентября на площади Героев 21-й Армии открыли для посещения. Информацию подтвердил мэр областной столицы Иван Носков на оперативном совещании в доме правительства Самарской области.

Однако спустя неделю, 10 сентября, жители областной столицы начали жаловаться на то, что фонтан не работает. Как сообщила администрация Самары - достопримечательность закрыта на ремонт. Сроки работ не уточнялись, пишет ГТРК-Самара.

11 сентября жители города сообщили, что фонтан возобновил работу. Чуть позже власти также заверили, что фонтан на улице Осипенко снова будет радовать горожан световым и музыкальным шоу с 11 сентября.

Напомним, он работает с 9.00 - 22.00 ежедневно, кроме понедельника.

Фото: горадминистрация