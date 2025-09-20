В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской

50

Поврежденные гортензии на улице Ленинградской в Самаре восстановлены после вмешательства граждан. Растения, посаженные менее месяца назад, были преждевременно обрезаны из-за актов вандализма.

Городская администрация инициировала проверку по факту повреждения зеленых насаждений. Специалисты подтвердили, что цветы полностью восстановятся к следующему сезону и будут радовать жителей своим внешним видом.

Обрезка гортензий является необходимой процедурой ухода, однако в данном случае ее пришлось провести досрочно – в октябре вместо запланированного срока. В настоящее время растения получают весь комплекс необходимых агротехнических мероприятий для обеспечения их нормального развития.

Городские власти подчеркивают, что цветы находятся под постоянным контролем специалистов и получают профессиональный уход. Ожидается, что в следующем году гортензии полностью восстановят свои декоративные качества, пишет Самара-МК.