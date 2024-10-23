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В Самаре вместо сноса решили отремонтировать заброшенные американские горки

23 октября 2024 13:35
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В Самаре вместо сноса решили отремонтировать заброшенные американские горки

В Самаре решили отремонтировать опасный аттракцион в парке Дружбы. Как оказалось, заброшенные американские горки, которые манят подростков и других желающих полазить на высоте, ждет не снос, а реконструкция. Видео опубликовал местный блогер Евгений Щекин.

Рабочие уже начали резать металлические конструкции и разбирать некогда развлекательный объект. Судя по информации на табличке, размещенной на территории, аттракцион ждет ремонт, заказчиком выступает ООО «Спортпарк», а подрядчиком – ПК «Карусель». Хотя изначально ходила информация, что его должны снести.


Работы начались 1 октября 2024 года, они должны быть завершены 30 апреля 2026 года. Напомним, в 2023-м американские горки выставляли на продажу за 19 миллионов рублей. На заброшенный аттракцион в парке Дружбы регулярно залазят школьники, манит он также подростков и даже взрослых.


Ранее стало известно, что экс-владельца американских горок обязали выплатить 23 миллиона рублей властям Самары. А департамент управления имуществом Самары запросил признать отсутствующим права собственности ООО «Стандарт» на аттракцион. За время разбирательств организация уступила место ответчика компании «Спортпарк». Срок осмотра объектов был продлен до 19 декабря 2024 года, пишет Самара-КП.

 

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