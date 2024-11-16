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В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения

16 ноября 2024 11:42
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В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения

Об этом сообщил врио главы Самары Иван Носков.

"Вчера вместе с депутатом Александром Хинштейном встречался с градозащитниками – теми самыми, с которыми недавно гулял по исторической части Самары.

Мы тогда с ними говорили о работе с исторической недвижимостью Самары. Перечень ценных градоформирующих объектов был составлен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева еще летом. Утверждение перечня помогло спасти от сноса действительно красивые, исторически важные дома, но… Без соответствующего содержания мы потеряем их – не сейчас, так через несколько лет. 

Поэтому возвращаемся к теме Концепции развития исторического поселения. Сейчас важно создать проектный офис, который станет площадкой для регулярного обсуждения и принятия решений. Возможно это сделать на базе Самарского политеха, специалисты которого стали авторами Концепции. 

Необходимо составить конкретные и внятные паспорта объектов для потенциальных инвесторов, которые смогут восстанавливать историческую недвижимость под жилье, социальные или коммерческие помещения. 

Ну а город будет отрабатывать со всеми ресусоснабжающими компаниями, чьи коммуникации и сети проходят в границах поселения. В ближайшие годы их необходимо будет обновлять в комплексе.

Понятно, что есть и другие программные и финансовые задачи, требующие решения, в том числе и на областном уровне. Но это план на самое ближайшее время. Если все стороны процесса, включая градозащитников, сейчас не начнут активно работать, реализация Концепции развития исторического поселения будет отложена как минимум на год. А как максимум – на неопределенный срок.  Это не в интересах города и его жителей".

Теги: В центре внимания

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