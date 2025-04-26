В Самаре в парке Победы заработал фонтан

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Как правило, фонтаны включают после месячника по благоустройству, ближе к майским праздникам.



В парке Победы в Самаре он уже заработал, пишет Сова.инфо.



Также там реконструируют мемориальный комплекс. Подрядная организация очистит снятые на время реконструкции с мемориала гранитные доски с именами куйбышевцев, которые были участниками Парада Победы 1945 года на Красной площади Москвы. В дальнейшем именные таблички разместят вместе с панно-барельефом, хранящимся в областном краеведческом музее имени Алабина.