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В Самаре в парке Гагарина появится скульптура газовой плиты

10 июля 2024 10:28
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В Самаре в парке Гагарина появится скульптура газовой плиты

В Самаре приступили к подготовке территории, на которой установят новый культурный объект. Это памятник газовой плите. Часть зоны у моста рядом с «сырными воротами» огородили забором. Работы планируют завершить до конца июля.

Ранее эскизы памятника были размещен на сайте госзакупок. Судя по макетам, в центре композиции окажутся бабушка, внучка и собака рядом с газовой плитой. Фигура пожилой женщины будет больше двух метров в высоту, а девочки — около 1,5 метров. Сама плита будет в высоту около метра. Стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей.

Установить необычный памятник планируется к 75-летию начала массовой газификации Самары. Торжественное открытие намечено на 10 сентября 2024 года. Новый объект обещает стать ещё одной фотолокацией для горожан, пишет ГТРК Самара. 

Фото: zakupki.gov.ru

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