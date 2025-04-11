В Самаре в ходе субботников особое внимание уделят вывозу мусора

190

На оперативном совещании в администрации Самары обсудили вопросы, связанные с работой городских служб и регионального оператора по обращению с ТКО. Как доложили главе города Ивану Носкову, для своевременной очистки контейнерных площадок во время генеральной уборки территорий, региональный оператор АО «Экология» увеличит количество работающей в Самаре техники до 120 единиц.



С начала апреля с придомовых, дворовых, внутриквартальных, неразграниченных и общественных пространств города уже собрано и отправлено на утилизацию около 6,5 тысяч кубометров мусора, не относящегося к ТКО.



«Особое внимание уделим контролю вывоза мусора регоператором в Октябрьском, Кировском и Красноглинском районах. Количество мусора, который необходимо вывезти, в период генеральной уборки города обычно увеличивается в 3-4 раза. В преддверии общегородских субботников 12 и 26 апреля, когда жители массово выйдут на уборку своих дворов и общественных пространств, работа будет отстроена», – сообщил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



После выгрузки отходов из контейнеров окончательной уборкой площадок занимаются управляющие организации – УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. При необходимости помощь им окажет подрядчик департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.



«Генеральная уборка города набирает обороты, и регоператор также готов активизировать установку дополнительных контейнеров. Они не будут лишними там, где это действительно необходимо: прежде всего, ориентируемся на проблемные участки, по которым поступают жалобы от жителей, на сигналы районных администраций. Для размещения дополнительных емкостей главы внутригородских районов должны сформировать соответствующие заявки, – рассказал генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков. – Для вывоза крупногабаритного мусора и других отходов с дополнительных мест складирования – чтобы работы были выполнены своевременно и качественно – задействуем дополнительную технику, порядка 40 машин».



В Самаре на сегодняшний день установлено 1 600 новых контейнеров. До конца недели баки появятся еще в нескольких дворах на ул. Волгина и ул. Мориса Тореза.