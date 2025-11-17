В Самаре уже занялись подготовкой катков

120

Например, ограждения к традиционным зимним площадкам уже устанавливают в парке Дружбы.



Кроме того, барьеры к катку начали устраивать и на площади Славы. Когда объект заработает, пока неизвестно. В прошлом году это произошло 23 декабря.



Тем временем погода в Самарской области намекает на скорый приход зимы. Утром 16 ноября в горах Жигулевского заповедника уже выпал первый снег.



Скоро замерзшие осадки наведаются и в остальные районы региона. Синоптики прогнозируют регулярные снегопады с 25 ноября, пишет Сова.