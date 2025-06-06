В Самаре установили 55 контейнерных площадок закрытого типа

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В Самаре продолжается обновление контейнерных площадок для складирования бытового мусора. На сегодняшний день выполнено порядка 20% работ, запланированных на 2025 год: уже установлено 55 объектов, в том числе на ул. Тухачевского, 56, ул. Революционной, 87, ул. Партизанской, 78Б, ул. М. Тореза, 5, ул. Гагарина и др. Завершаются работы у дома № 25 в Ново-Молодёжном переулке и на Пугачевском тракте, возле домов № № 61-63 и 70. Всего же в рамках городской программы контейнерные зоны в Самаре обновят на 280 локациях во дворах и вдоль улично-дорожной сети.



«Обновляем старые контейнерные площадки по всему городу, особое внимание уделяем исторической части Самары, где проходят главные экскурсионные маршруты. По нашим требованиям подрядчик монтирует модульные металлоконструкции с крышами. Это позволит защитить мусорные контейнеры в непогоду и предотвратит разлет мусора при сильном ветре. Для крупногабаритных отходов на новых площадках предусмотрен отдельный отсек», – отметил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



В рамках областной субсидии администрацией города было закуплено около 3800 баков, из них 1931 - уже на своих местах на специальных площадках внутри микрорайонов, контейнеры установлены по 600 адресам. Отметим, что ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок осуществляют сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, районных администраций, а также в процессе своей работы – региональный оператор по вывозу ТКО - АО «Экология».



«Раньше у нас была контейнерная площадка без крыши, с решетчатыми стенками. В плохую погоду по двору разлетался мусор. Благодарим администрацию города за отклик на обращения по замени конструктива самой контейнерной площадки. В последнее время ситуация улучшилась и с вывозом мусора, регоператор соблюдает график и приезжает почти в одно и то же время», - рассказала старшая по подъезду в доме № 63 по Пугачевскому тракту Наталья Фишер.



Сборно-разборные контейнерные площадки монтируются также на островах, где в летнее время отдыхают многие жители и гости Самары. Так, на этой неделе уже смонтировали четыре модуля на острове Поджабный.

Фото: администрация Самары