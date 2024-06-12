В Самаре усилены работы по подготовке пляжей

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Перед заходом барж с песком водолазы уже провели обследование акватории, выполнили промеры глубин. Также водолазы предоставляют профильным службам информацию о наличии или отсутствии водоворотов, воронок, выхода грунтовых вод, течения свыше 0,5 м/с.

Эти данные будут использованы при установке буйков и поплавков для обозначения водных границ пляжных зон для безопасного купания, в том числе зон для детей и граждан, не умеющих плавать.

Кроме того, сегодня началась очистка акватории. Посторонние предметы (мусор, бревна, коряги, крупные камни с острыми краями и др.) водолазы достают из воды и временно складируют у берега.

Очистка акватории от водорослей тоже входит в обязательный перечень работ согласно контракту. Сейчас ее начали обрезать и выносить на побережье, для вывоза. До конца сезона водолазы будут регулярно ликвидировать водоросли, не допуская их разрастания.

Кроме того, на этой неделе на городских пляжах начали постепенно размещать специализированное оснащение. Всего установят более 1 700 единиц, из них около 60% – обновленное еще к прошлому году.

Напомним, что с 10 июня работают 14 спасательных постов.

Несмотря на это отдыхающих призывают дождаться завершения всего комплекса работ в рамках подготовки пляжей и соблюдать меры безопасности на воде и на берегу, в том числе освобождать локации, на которых еще идет планировка завезенного песка, не препятствовать работе техники, не забираться на песчаные кучи, не распивать в зонах рекреации спиртное, не курить и не выгуливать домашних животных.

Фото: администрация Самары