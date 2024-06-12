Я нашел ошибку
Главные новости:
Пелагея сообщила, что не первый раз выступает на Самарской земле и здесь ее всегда встречает замечательная публика.
На гала-концерте фестиваля "САМ.ФЕСТ" в Самаре выступила Пелагея
В акватории городских пляжей работают водолазы и началась расстановка специализированного оборудования.
В Самаре усилены работы по подготовке пляжей
В День России в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого проходит традиционный гала-концерт фестиваля САМ.ФЕСТ.
В Самаре врио губернатора встретился с финалистами САМ.ФЕСТа
Всего было проверено более 30 пассажирских транспортных средств, выявлено 3 нарушения ПДД РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции Нефтегорска провели профилактическое мероприятие «Автобус»
Студенческие стройотряды открыли сезон в 82 регионах России
Студенческие стройотряды открыли сезон в 82 регионах России
Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области.
Представители минздрава по поручению главы региона посещают медорганизации области
Посетителям органов ЗАГС вручались ленты триколора российского флага.
В Самарской области 55 пар поженились в День России
Священнослужитель благословил пожарных-спасателей на верность служебному долгу во имя спасения жизней.
В Тольятти освятили памятный знак  "Поколениям пожарных-спасателей Тольяттинского гарнизона»
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.02
0.03
EUR 95.74
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМфест» открывает выставку «Самарский модернИЗМ» во дворе Музея Модерна
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Музей "Заварка" приглашает самарцев на новые экскурсии
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре усилены работы по подготовке пляжей

12 июня 2024 20:57
99
В акватории городских пляжей работают водолазы и началась расстановка специализированного оборудования.

Перед заходом барж с песком водолазы уже провели обследование акватории, выполнили промеры глубин. Также водолазы предоставляют профильным службам информацию о наличии или отсутствии водоворотов, воронок, выхода грунтовых вод, течения свыше 0,5 м/с.

Эти данные будут использованы при установке буйков и поплавков для обозначения водных границ пляжных зон для безопасного купания, в том числе зон для детей и граждан, не умеющих плавать.

Кроме того, сегодня началась очистка акватории. Посторонние предметы (мусор, бревна, коряги, крупные камни с острыми краями и др.) водолазы достают из воды и временно складируют у берега.

Очистка акватории от водорослей тоже входит в обязательный перечень работ согласно контракту. Сейчас ее начали обрезать и выносить на побережье, для вывоза. До конца сезона водолазы будут регулярно ликвидировать водоросли, не допуская их разрастания.

Кроме того, на этой неделе на городских пляжах начали постепенно размещать специализированное оснащение. Всего установят более 1 700 единиц, из них около 60% – обновленное еще к прошлому году.

Напомним, что с 10 июня работают 14 спасательных постов.
Несмотря на это отдыхающих призывают дождаться завершения всего комплекса работ в рамках подготовки пляжей и соблюдать меры безопасности на воде и на берегу, в том числе освобождать локации, на которых еще идет планировка завезенного песка, не препятствовать работе техники, не забираться на песчаные кучи, не распивать в зонах рекреации спиртное, не курить и не выгуливать домашних животных.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Волга Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прежде, чем приступить к работе, все работники постов прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель».
10 июня 2024, 19:47
На самарских пляжах начали работать 14 спасательных постов
Прежде, чем приступить к работе, все работники постов прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель». Общество
481
Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.
21 мая 2024, 16:57
В Самаре в рамках Международного дня Волги пройдет акция "Живая Волга"
Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира. Общество
548
По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Самарская область вошла в топ-3 лучших регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги».
08 февраля 2024, 17:54
На Выставке "Россия" рассказали о достижениях губернии в реализации проекта «Оздоровление Волги»
По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Самарская область вошла в топ-3 лучших регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги». Общество
1079

В центре внимания
Вячеслав Федорищев вновь прогулялся по региональной столице и пообщался с жителями города, чтобы выслушать и взять на отработку их вопросы, чаяния и жалобы.
12 июня 2024  15:57
В День России Вячеслав Федорищев пообщался с самарцами и оценил мощности завода Авиакор
354
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
11 июня 2024  12:10
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
337
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
11 июня 2024  10:13
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
386
Более 100 миллиардов рублей составил общий объем подписанных соглашений Самарской области на ПМЭФ-2024
11 июня 2024  09:56
Более 100 млрд рублей составил общий объем подписанных соглашений Самарской области на ПМЭФ-2024
1451
Вячеслав Федорищев поприветствовал собравшихся в зале работников и ветеранов этой сферы.
10 июня 2024  17:25
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
572
Весь список