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В Самаре усилен контроль за содержанием контейнерных площадок

5 марта 2024 16:57
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Этот вопрос стал основным на общегородском совещании.

В Самаре усилен контроль за содержанием контейнерных площадок. Этот вопрос стал основным на общегородском совещании. На основании недельного мониторинга объектов, расположенных во всех внутригородских районах, выявили основные причины, по которым вывоз мусора не был организован своевременно по ряду адресов.

Повлияли несколько факторов: недостаточно расчищенные от снега и наледи подъездные пути к площадкам, складирование крупногабаритного мусора рядом с контейнерами, плотная парковка машин во дворах, в том числе рядом с контейнерными зонами, что тоже создает трудности при транспортировке мусора с дворовых территорий.

Озвучено более 25 замечаний. Контейнерные площадки поручено оперативно привести в нормативное состояние, а пути, ведущие к ним, очистить для беспрепятственного проезда спецтехники. Напомним, что в этой части учитывается территориальность: если контейнеры расположены на внутриквартальных территориях, то подъезды обязаны чистить районные администрации – их МБУ; при нахождении контейнерных площадок во дворах за содержание дорог здесь отвечают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК; когда контейнерная зона «выходит» на улично-дорожную сеть (УДС), за состоянием проезжей части должны следить подрядчики, занимающиеся содержанием УДС.

Всем задействованным профильным службам поручено устранить недочеты в кратчайший срок – 7 марта профильный департамент оценит соответствующие отчеты, включая фотоматериалы. Также организуют очередные выездные проверки.

Не останавливаются работы по внесению противогололедных материалов и расчистке других городских территорий, вывозу снежных накоплений на площадки складирования. Так, в прошедшие сутки сезонными работами на УДС, в общественных пространствах, на придомовых, дворовых, внутриквартальных территориях занимались 3 377 уборщиков, выводили 492 единицы техники. Совместно с ГИБДД эвакуировали 4 автомобиля, которые были запаркованы с нарушением (в зоне действия знаков, запрещающих стоянку) и создавали препятствия для уборки улиц Свободы и Физкультурной. Всего за текущий сезон специализированные площадки пополнились снежными накоплениями в количестве 439 076,14 т.

5 марта на дневную уборку направили 282 машины и 3 269 человек – это дворники и другой персонал, занимающийся расчисткой вручную.

Продолжается и аварийно-ямочный ремонт дорог. Из 26 плановых объектов 8 привели в порядок – это участки улиц Льва Толстого, Казачьей, Советской Армии, Воронежской, Лукачева и др. Литой асфальтобетон заполнил локации совокупной площадью 425,57 кв. м. Сегодня активизировали работы на улице Осетинской.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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