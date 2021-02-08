В Самаре улицу 22 Партсъезда в 2021 году достроят до Ново-Садовой

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Реконструкция Ново-Садовой улицы в районе пересечения с Советской Армии уже стартовала.

В Самаре в 2021 году начнётся строительство новой дороги по улице 22 Партсъезда от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Об этом рассказывают в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что реконструкция Ново-Садовой улицы уже стартовала. На дороге хотят построить двухуровневую транспортную развязку в районе пересечения с улицей Советской Армии, в целом же работы проведут на участке от улицы XXII Партсъезда до 6 Радиальной.

Реконструировать улицу XXII Партсъезда хотят уже несколько лет. Планируется, что она будет достроена от Московского шоссе через улицу Ново-Садовую до улицы Солнечной, от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской и от Заводского шоссе до проспекта Кирова, пишет ПроГородСамара.

Фото: Pixabay.com